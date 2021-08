Le doyen de la faculté de droit de Berkeley juge le processus de rappel de la Californie «inconstitutionnel» – RedState ⋆ 10z viral

Pendant près d’un an, Gavin Newsom et sa branche médiatique ont ignoré l’effort de « Recall Gavin Newsom ». Puis, alors que le mécontentement face aux blocages continus et à l’hypocrisie de Newsom augmentait, il a été décrit comme un rappel organisé par de dangereux insurgés suprémacistes blancs d’extrême droite. Lorsque cela n’a pas réussi à arrêter l’élan du rappel – et malgré les statistiques montrant qu’un grand pourcentage de signataires de la pétition de rappel n’étaient pas des républicains – Newsom a qualifié l’effort de “rappel républicain”. Pourtant, le soutien pour le rappel a augmenté.

Maintenant que les derniers sondages montrent que Newsom risque de perdre son siège, la tactique change à nouveau. Tout a commencé comme ils le font tous, avec quelques personnes influentes « se demandant » sur les réseaux sociaux si ce processus de rappel est vraiment légal, ou s’il devrait l’être, affirmant que c’est un moyen pour les républicains de « voler » une élection qu’ils ne peuvent pas légitimement. gagner.

Entre le doyen Erwin Chemerinsky de la faculté de droit de Berkeley, qui a envoyé un signal aux progressistes sous la forme d’un article d’opinion très sérieux dans le New York Times vendredi dernier : veuillez déposer une contestation judiciaire contre ce rappel, même si cela est prévu dans le Constitution californienne et personne n’a eu de problème avec elle jusqu’à présent.

Et, surprise, surprise – lundi soir, une action en justice fédérale a été déposée pour contester la constitutionnalité du rappel californien – un processus qui fait partie de la Constitution de l’État depuis 110 ans. Le procès – de manière choquante – utilise les mêmes théories juridiques inapplicables que Chemerinsky et son co-auteur, Aaron Edlin, ont avancées dans leur article d’opinion.

Malgré leurs titres élevés, les qualifications de Chemerinsky et Edlin pour s’exprimer sur ce sujet sont remises en question en raison de leur argumentation dans le tout premier paragraphe, qui commence :

Les principes les plus fondamentaux de la démocratie sont que le candidat qui obtient le plus de votes est élu et que chaque électeur a le même droit de parole dans le résultat d’une élection.

Oui, le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Mais ce n’est pas un principe de base de notre démocratie que chaque électeur ait voix au chapitre dans le résultat d’une élection présidentielle. En tant qu’électeur conservateur californien, mon vote n’a compté dans aucune élection présidentielle. Et, selon la façon dont Chemerinsky utilise le terme « électeur », cela pourrait ne pas être le cas dans aucune élection. Dans d’autres élections, chaque électeur qui vote a un droit égal sur le résultat d’une élection.

Le paragraphe continue :

Le système californien de vote lors d’une élection de rappel viole ces principes et devrait être déclaré inconstitutionnel.

Répète?

Chemerinsky semble croire que ce processus équivaut à la tyrannie de la minorité, mais étant donné la grande quantité d’argent dans la politique californienne et l’absence d’un parti d’opposition significatif, le fait que les organisateurs de ce rappel ont rassemblé 2,1 millions de signatures sur un budget restreint et l’ont qualifié car le scrutin démontre qu’il s’agit d’un véritable phénomène populaire – ou de la véritable volonté du peuple. Et, comme l’a noté le Daily Breeze, la disposition de rappel de la Californie n’est pas le fruit de la suprématie blanche ou des républicains :

« La marque unique de démocratie directe de la Californie, issue de l’ère progressiste, tente de donner au peuple le pouvoir de contrôler les intérêts particuliers et les politiciens. Dans son premier discours inaugural en 1911, le gouverneur Hiram Johnson a fait valoir que ses opposants, “quelle que soit la formulation de leur opposition, croient en réalité qu’on ne peut pas faire confiance au peuple”.

Il est clair que c’est ce que croient Chemerinsky et ses semblables, et sa prochaine affirmation le prouve. Il pense que s’attendre à ce que les électeurs qui soutiennent Newsom se présentent réellement aux urnes pour affirmer que leur soutien est injuste.

En menant l’élection de révocation de cette manière, M. Newsom peut recevoir beaucoup plus de voix que tout autre candidat, mais toujours être démis de ses fonctions. Beaucoup se concentrent sur l’injustice de cette structure envers le gouverneur, mais considèrent plutôt à quel point elle est injuste envers les électeurs qui le soutiennent.

Il est injuste de s’attendre à ce que ces plébéiens se présentent aux urnes parce qu’ils n’en savent pas assez pour savoir qu’ils sont censés le faire, c’est ce que semble soutenir Chemerinsky. Et c’est injuste, affirme-t-il, car si Newsom est rappelé mais par une faible marge, et la personne qui remporte le poste de gouverneur en recueillant le plus de voix sur la question 2 (Si Gavin Newsom est rappelé, qui devrait le remplacer ?) gagne avec seulement 20 pour cent des voix, que plus de personnes auraient voté pour Newsom lors du rappel que pour le nouveau gouverneur.

Il y a juste quelques problèmes avec ce train logique. Tout d’abord, plus de personnes auront voté pour « Pas Newsom » que pour « Newsom ». Si cela se produit, cela signifie qu’une majorité d’électeurs ne veulent pas qu’il continue. Ensuite, cela suppose que tous ceux qui ont voté pour garder Newsom ont laissé la question 2 vide. Il va de soi qu’au moins quelques personnes qui votent non sur la question 1 feront un choix sur la question 2 « juste au cas où ».

Néanmoins, Chemerinsky pense que si Newsom est rappelé et que le candidat remplaçant ne reçoit pas un pourcentage plus important des voix sur la question 2 que Newsom sur la question 1, cela signifie que les partisans de Newsom ont été privés de leurs droits. En effet, ils pensent qu’à moins que l’élection de rappel ne soit traitée comme un face-à-face comme vous le verriez dans une élection générale traditionnelle, elle est « antidémocratique » et « anticonstitutionnelle ».

Ce n’est pas seulement absurde et antidémocratique. C’est inconstitutionnel. Il viole un principe constitutionnel fondamental qui a été suivi pendant plus de 60 ans : chaque électeur devrait avoir une capacité égale d’influencer le résultat de l’élection.

Si une personne se présente pour voter et vote sur les deux questions, elle a la même capacité d’influencer son résultat. Malheureusement, à partir de la semaine dernière, Newsom et le Parti démocrate californien ont commencé à exhorter les partisans de Newsom – ces mêmes personnes dont Chemerinsky est si terriblement préoccupé par les droits de vote – à voter non sur le rappel et à laisser simplement la question 2 vide. Alors, qui est vraiment « refuser aux citoyens une procédure régulière » ?

Les deux hommes citent quelques décisions SCOTUS du Sud des années 1960 concernant des districts disproportionnés pour les législateurs étatiques ou fédéraux comme base légale de leur déclaration :

Dans Wesberry, le tribunal a jugé que les districts du Congrès de taille très variable sont inconstitutionnels parce qu’ils s’apparentent à donner à un citoyen plus de voix qu’à un autre, refusant ainsi aux citoyens une protection égale. Le tribunal a étendu ce raisonnement plus tard cette année-là aux législatures des États à Reynolds. Aujourd’hui, le principe d’une personne et d’une voix nécessite des districts de taille à peu près égale pour chaque organe législatif – la Chambre des représentants, les législatures des États, les conseils municipaux, les commissions scolaires – à l’exception du Sénat des États-Unis, où la Constitution mandate deux sénateurs par État.

Je sais que j’énonce une évidence, mais dans l’état de Californie n’y a-t-il pas qu’un seul « district » ? L’état tout entier ? C’est la même taille pour chaque électeur. Un électeur du comté de Ventura a autant son mot à dire sur le résultat qu’un électeur de Yolo Couty. Il n’y a donc pas de problème d’égalité de protection ici, pas de problème « une personne, une voix ». Pourtant, ils continuent de pousser cela tout au long de la pièce, évoquant même une remarque que l’ancien juge en chef Earl Warren a faite à sa retraite pour étayer leur argument.

Ce n’est pas le cas.

En réalité, le problème du professeur de droit – et de la gauche progressiste – avec le processus de rappel autorisé par la Constitution en Californie va bien au-delà du rappel potentiel de Gavin Newsom. Depuis 2018, une vague de procureurs de district et de membres du conseil municipal très progressistes ont été élus dans des villes comme Los Angeles et San Francisco, et certains d’entre eux risquent fort d’être rappelés. Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon – dont Chemerinsky est un partisan extrêmement virulent – ​​fait l’objet d’un effort de rappel qui ne s’est pas encore qualifié pour le scrutin ; cependant, un sondage réalisé fin juillet montre que si une élection de rappel avait lieu aujourd’hui, Gascon serait rappelé. Au moins deux membres nouvellement élus du conseil municipal de Los Angeles sont menacés de révocation ; ils vont bien au-delà de ce qu’ils ont déclaré dans leurs plateformes BLM maintenant qu’ils sont élus et que les gens en ont marre. En outre, une deuxième pétition de rappel contre le procureur radical de San Francisco Chesa Boudin semble être en voie de qualification.

Il semble bien que Chemerinsky et ses compatriotes socialistes/progressistes craignent de ne pas pouvoir « fortifier » les élections de rappel, alors ils mettent tout en œuvre. Bien qu’il soit hautement improbable que cette contestation judiciaire aboutisse, ce qu’elle fera, c’est introduire la question de la légitimité d’un nouveau gouverneur potentiel parmi les zombies progressistes à moitié morts du cerveau de l’État – ce qui pourrait être tout autant une victoire pour les progressistes que pour les progressistes. une victoire réelle au tribunal ou au scrutin.