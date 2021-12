Le doyen de l’Université Apple passe à la vie de startup et quitte l’entreprise après 13 ans

Bloomberg rapporte que le doyen de l’Université Apple, Joel Podolny, a quitté l’entreprise cette année pour une nouvelle opportunité dans une startup.

Joel Podolny, le doyen de longue date de l’école de formation en gestion interne de l’Université Apple, a quitté l’entreprise plus tôt cette année pour rejoindre une startup, selon des personnes connaissant le sujet.

Alors que la startup n’est pas nommée dans le rapport, Bloomberg ajoute que « une paire de nouveaux co-doyens qui avaient précédemment signalé à [Podolny]” a remplacé l’employé de longue date d’Apple après son départ.

Podolny a rejoint Apple il y a 13 ans en 2008 pour un poste de vice-président en tant que doyen de l’initiative de l’Université Apple pour maintenir les stratégies et la culture de l’entreprise en interne.

L’ancien doyen de l’Université Apple a publié l’année dernière un article détaillé qui articule la structure d’Apple et les qualités de leadership qu’il valorise. Podolny n’a pas figuré sur la page de direction d’Apple depuis quatre ans, bien que son rôle au sein de l’entreprise soit resté inchangé.

