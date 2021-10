PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE guitariste Dean DeLeo a récemment été interviewé par Anne Erickson de la radio à encre audio. Pendant le chat, il a discuté en retard STP chanteur Scott Weilandle talent et comment Scott s’est modelé sur Karen Charpentierchante, le souvenir d’albums comme « Petite musique » et « Coeur » et plus. Il a également expliqué comment le « Petite musique » était une « épée à double tranchant » en raison de Scott.

« Scott était vraiment un chanteur », doyen mentionné. « Scott était un crooner. Et je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne sauront pas, et beaucoup de gens diront, ‘Je n’entends pas ça. Je ne comprends pas. Mais, vraiment, va écouter. Et écoutez la façon dont ils respirent. Écoutez la façon dont ils s’expriment. Et pas tellement l’énonciation, mais écoutez comment ils respirent à travers la chanson et livrent une ligne et livrent un lyrique et leur sens mélodique. Scott a été très influencé par Karen Charpentier. Et si vous revenez en arrière et écoutez vraiment, et écoutez Scott, puis écoutez comment Karén prononcé une ligne ou une parole ou comment elle respirait et où elle respirait, Scott vraiment, vraiment lui ressemblait beaucoup. »

doyen a continué à faire l’éloge Weilandla capacité de chanter et a révélé que STPle leader actuel de , Jeff Gutt, faisait partie d’un petit groupe de chanteurs capables de reproduire avec précision Scottles mélodies de pendant le processus d’audition.

« Scott – Je ne peux pas en dire assez sur son talent », doyen mentionné. « Il était extraordinaire. C’était un vrai chanteur, avec ces inflexions à demi-pas ou à pas et demi. Et souvent, quand nous avions des gens qui venaient auditionner, beaucoup de gens faisaient un pas en quelque sorte juste sur ce truc. Par exemple, « Chanson d’amour interétatique » est un parfait exemple. Il y a beaucoup d’inflexions en demi-pas là-dedans, et beaucoup de chanteurs que nous avons rencontrés les ont en quelque sorte dépassés. C’était du genre : ‘Il te manque des notes là-bas, mec.’ Lorsque Jeff est entré, Jeff vraiment, vraiment chanté toutes les chansons que nous lui avons données. Et ‘Entre États’, soit dit en passant, était l’un de ces sept [that Jeff initially played with us]. Et ‘trippin’ sur un trou [In A Paper Heart]’ était l’un d’entre eux, parce que c’est vraiment difficile à sortir. Jeff juste cloué à tous les égards du mot.

« Ironiquement, Jeff était la dernière personne que nous avons auditionnée », doyen a continué. « Nous avons en quelque sorte traversé – ooh, mon Dieu, je vais dire 40 [or] 50 personnes que nous avons auditionnées [in person] – et nous nous sommes arrêtés, et Robert [DeLeo, STP bassist] est parti sur la route avec le [HOLLYWOOD] VAMPIRES. Nous ne savions pas ce que nous allions faire. Et puis voilà, Robert est à Détroit, ce type s’approche de lui et lui dit : « Tu dois voir ce chat Jeff.’ Et Jeff était la dernière personne que nous avons auditionnée. Et oui, Dieu merci. »

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE comporte trois membres originaux — doyen, Robert et batteur Eric Kretz.

Gutt, un natif du Michigan de 45 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur « Le facteur X », rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE a sorti son premier album entièrement acoustique, intitulé « Perdida », en février 2020. Le disque a été Guttest deuxième avec STP. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième album éponyme, qui est arrivé en mars 2018.