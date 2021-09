Le doyen Deleo de Stone Temple Pilots « essaie toujours de faire la tête ou la queue » de ce qui s’est passé pendant la pandémie

Dans une nouvelle interview avec Ned de la station de radio de Waterloo, Iowa Roche 108, Dean DeLeo, guitariste et compositeur de PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE, a été demandé comment lui et ses camarades de groupe ont géré le temps d’arrêt du coronavirus. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Honnêtement, nous n’avons pas tourné depuis l’été 19. Nous avons beaucoup tourné pour 2019 – nous avons fait le tour du monde je pense trois fois. Nous avons en quelque sorte terminé avec une super tournée avec le grand FILS RIVAUX. Et nous commencions à nous préparer pour une autre série pour 2020, puis février 2020 frappe et tout le fond tombe. »

Il a poursuivi: “Je ne sais même pas par où commencer. C’était tellement triste à tant de niveaux de ce qui se passait dans notre monde, et j’essayais de faire face ou face… J’essaie toujours de faire face ou face. de tout ça, comme, ‘Qu’est-ce qui s’est passé ici?’ Pour moi personnellement, il y a eu quelque chose que j’ai en quelque sorte apprécié pendant la pandémie; j’ai fini par faire un disque virtuellement”, a-t-il ajouté, faisant référence à VOYAGE LA SORCIÈRE, son projet collaboratif avec le célèbre joueur de session de Nashville Tom Bukovac, qui a récemment sorti son premier LP éponyme.

“Trip La Sorcière” a été écrit et enregistré entièrement en ligne pendant la pandémie, le couple envoyant des vidéos dans les deux sens, construisant des idées. Le morceau d’ouverture de l’album, “Saturne tu nous manques”, est mis en valeur par la voix inimitable du légendaire OUI leader Jon Anderson.

Chanteur Jeff Gutt rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE il y a quatre ans. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième LP éponyme, qui est arrivé en mars 2018.

Gutt, un natif du Michigan de 45 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur “Le facteur X”, rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE en 2017 après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Original PILTOS DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.



