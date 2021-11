Le Dozer de Battlefield 2042 peut traverser les bâtiments grâce à un nouvel exploit

De bonne heure Champ de bataille 2042 les adoptants, ceux qui jouent depuis vendredi dernier, ont signalé encore une autre chose qui ne fonctionne pas comme prévu dans le jeu. Santiago « Dozer » Espinoza, le spécialiste qui porte un bouclier, peut – avec la bonne configuration – l’utiliser pour traverser les murs.

L’utilisateur de Reddit I_W_H_B_Y_D a découvert cet exploit bizarre. Dans leur vidéo ci-dessous, vous pouvez le voir se reproduire sur un certain nombre de cartes. En bref, le problème vous permet de traverser des murs solides (y compris ceux autour des cages d’ascenseur) en abaissant vos paramètres graphiques dans le jeu.

Ce n’est pas la première fois que Battlefield 2042 a des problèmes avec le bouclier de Dozer. DICE a en fait complètement désactivé le bouclier pendant quelques jours pendant qu’il résolvait un problème différent.

Ce n’est pas le plus perturbateur des exploits, étant donné que son utilisation est très limitée. Bien sûr, lorsque vous défendez sur Breakthrough et que vous voulez faire une évasion audacieuse ou effectuer un flanc inattendu, cela peut être utile, mais au-delà, c’est un peu inutile.

Néanmoins, ce type de bugs pourrait entraîner des problèmes plus graves, et c’est juste un autre signe que Battlefield 2042 n’est pas du tout en bon état en ce moment. Déjà, un certain nombre de problèmes plus urgents sont apparus, tels que la déviation aléatoire des balles qui rend difficile l’atterrissage constant des tirs, les hitbox mal alignées pour certains spécialistes, le tableau de bord manquant et les descriptions trompeuses des pièces jointes aux armes.

Il y a beaucoup de problèmes connus de Battlefield 2042, que DICE vient d’étendre avec le correctif du capteur de proximité de la nuit dernière.