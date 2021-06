Le DPIIT enregistre un record de 50 000 start-up

Selon le communiqué, 48 093 start-up reconnues ont créé 5 49 842 emplois, avec un nombre moyen de 11 salariés par start-up.

Le département pour la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a reconnu jusqu’à 50 000 start-ups à ce jour, leur permettant de profiter d’une pléthore d’incitations fiscales et autres offertes par le gouvernement dans le cadre du programme Start-up India.

Les 10 000 dernières start-up ont été ajoutées en seulement 180 jours, contre 245 jours pour les 10 000 précédents et 808 jours pour les 10 000 premiers.

À l’heure actuelle, les entreprises en démarrage enregistrées par le DPIIT et constituées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2021 sont autorisées à demander le congé d’impôt sur le revenu et les entreprises admissibles l’obtiennent pour un bloc de trois sur les 10 premières années. . Les start-up souhaitant bénéficier d’une exonération de la taxe dite « des anges » doivent également être reconnues par la DPIIT.

La reconnaissance par le DPIIT est également indispensable pour demander des normes de conformité plus faciles (en particulier les normes de travail et environnementales), un assouplissement des règles de passation des marchés publics, des fonds au titre du Fonds de fonds de la SIDBI et un traitement accéléré des demandes de brevet à des frais très réduits, entre autres. .

L’enregistrement rapide, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19, est de bon augure pour les start-ups, dont beaucoup ont du mal à faire face aux problèmes de liquidités.

Selon un communiqué, les start-up reconnues sont désormais réparties dans 623 districts. Pas moins de 1 79 181 emplois ont été créés par des start-up reconnues en 2020-21, contre 1 63 485 en 2019-2020 et 92 843 en 2018-19. Au cours des deux premiers mois de l’exercice en cours, les start-up ont créé 34 949 emplois malgré la deuxième vague de Covid, a indiqué le gouvernement.

Le 16 janvier 2016, lançant un plan d’action sur ‘Start-up India’, le gouvernement avait envisagé pour lui-même le rôle de seulement un “facilitateur” pour les investissements, promettant de couper le dédale de bureaucratie qui avait entravé la croissance économique du pays. pendant des décennies et réduit les possibilités d’emploi.

Pas moins de 30 États et territoires de l’Union ont désormais annoncé des politiques de démarrage spécifiques. Le Maharashtra, le Karnataka, Delhi, l’Uttar Pradesh et le Gujarat sont les principales start-ups immobilières des États.

