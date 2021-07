Le DPSRU signe un protocole d’accord avec l’AIIA pour collaborer dans les domaines de la recherche sur les médicaments ayurvédiques et à base de plantes médicinales

MoU pour collaborer dans les domaines de la recherche sur les médicaments ayurvédiques et à base de plantes médicinales.

L’Université des sciences et de la recherche pharmaceutiques de Delhi (DPSRU) et le All India Institute of Ayurveda (AIIA) ont signé un protocole d’accord pour collaborer dans les domaines de la recherche et des universitaires sur les médicaments ayurvédiques et à base de plantes médicinales.

Cette collaboration se concentrera principalement sur l’évaluation des médicaments ayurvédiques et à base de plantes médicinales par la science moderne chez les patients. Le protocole d’accord verra également des efforts de collaboration de la part du corps professoral ainsi que des étudiants des deux universités dans les domaines de la recherche, des universitaires et des activités scientifiques.

AIIA est un institut gouvernemental financé par le gouvernement central sur les études ayurvédiques.

La recherche a montré les empreintes croissantes de la science de la pharmacologie et de la pharmacognosie dans l’étude des formulations ayurvédiques et la découverte de médicaments AYUSH.

Parallèlement à la recherche conjointe entre les instituts financée par des organismes externes, cette collaboration se concentrerait sur les étudiants des deux universités se réunissant pour réaliser des projets de recherche, les facultés des deux instituts agissant en tant que co-directeurs.

Ce protocole d’accord a été signé par le professeur Ramesh K Goyal, vice-chancelier, DPSRU, le Dr OP Shukla, registraire, DPSRU et le professeur Tanuja Nesari, directeur, AIIA

Le DPSRU commencerait un nouveau cours de B Pharm (Ayurveda) au cours de l’année universitaire 2021-2022.

Selon le Dr Mukesh Nandave, coordinateur en chef du protocole d’accord et professeur agrégé de pharmacologie à la DPSRU, « les deux instituts bénéficieront dans une large mesure pour faire progresser les thérapies et les pratiques ayurvédiques au niveau supérieur. »

À cette occasion, le vice-chancelier de la DPSRU, le professeur Ramesh K Goyal, a également inauguré l’unité clinique intégrée de la DPSRU.

La médecine ayurvédique est l’un des systèmes médicaux les plus anciens au monde et reste l’un des systèmes de soins de santé traditionnels de l’Inde. Le traitement ayurvédique combine des produits principalement dérivés de plantes, mais peut également inclure des animaux, des métaux et des minéraux, l’alimentation, l’exercice et le mode de vie.

Bien que la médecine ayurvédique et ses composants aient été décrits dans de nombreux articles scientifiques, seul un petit nombre d’essais cliniques utilisant ces approches ont été publiés dans des revues médicales occidentales.

