Le Dr Alex George de Love Island se souvient de son frère avec un message de Noël

Le Dr Alex George a perdu son jeune frère par suicide l’année dernière (Photo: Instagram/dralexgeorge)

La star de Love Island, le Dr Alex George, a lancé un appel pour que les gens ne se sentent pas seuls dans un message de Noël poignant.

Le jour de Noël, le Dr Alex, 30 ans, a partagé un message d’espoir et de chagrin sur Instagram, qui parlait de la douleur de perdre des êtres chers.

La star de télé-réalité et médecin A&E a perdu son jeune frère, Llŷr, par suicide en 2020.

Se souvenant de son frère, le Dr Alex a partagé le doux message qui se lit comme suit: » Noël est un moment de joie et de célébration.

«C’est aussi un moment où l’on se souvient des sièges vides autour de la table.

« La douleur ne disparaît jamais. Heureusement, les souvenirs, les moments ou l’amour que nous avons pour eux non plus.

« A tous ceux qui ont perdu un être cher, traversons ensemble aujourd’hui x. »

Sous-titrant le message aigre-doux, le Dr Alex a écrit: «À tous ceux d’entre vous qui ont perdu un être cher.

« S’il vous plaît, ne vous sentez pas seul. Nous traversons aujourd’hui ensemble.

La star de télé-réalité, qui est également ambassadrice de la santé mentale, a été inondée de messages d’amour et de condoléances après avoir partagé le message, à la fois de la part de fans et de personnes ayant subi des pertes similaires.

«Je vous envoie, à vous et à votre famille, de l’amour. Concentrez-vous sur les souvenirs heureux aujourd’hui », a écrit une personne.

« Joyeux Noël et passez une excellente soirée… Ce message est tellement vrai… J’espère que tout le monde va bien aujourd’hui », a ajouté un autre.

Dr Alex avec son frère cadet Llyr, décédé en 2020 (Photo: Instagram)

Un commentateur a reconnu que perdre un être cher par suicide « est un niveau profond de chagrin douloureux ».

« Je vous envoie, ainsi qu’à votre famille et à tous ceux qui subissent tout type de perte, de gros câlins et d’amour en cette période de Noël », ont-ils écrit.

Llŷr, que le Dr Alex a décrit comme «l’âme la plus gentille et la plus attentionnée», n’était qu’à quelques semaines de commencer ses études de médecine lorsqu’il s’est suicidé en juillet 2020.

Le Dr Alex se bat pour une plus grande sensibilisation à la santé mentale et à la prévention du suicide (Photo : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock)

En septembre de cette année, le Dr Alex a partagé un message émouvant pour la Journée mondiale de la prévention du suicide, exhortant les gens à demander de l’aide s’ils étaient en difficulté.

Il a écrit: « Aujourd’hui est vraiment un déclencheur pour moi, ce qui me fait traverser, c’est l’espoir que c’est une chance d’atteindre ceux qui souffrent en silence. »

Depuis la mort de son frère, l’ancien concurrent de Love Island s’est impliqué dans des campagnes de santé mentale, dont une pour une meilleure éducation à la santé mentale dans les écoles.

En février, il a été nommé ambassadeur de la santé mentale des jeunes par le Premier ministre Boris Johnson.

Besoin de soutien pour votre santé mentale?

Vous pouvez contacter l’association caritative pour la santé mentale Mind au 0300 123 3393 ou leur envoyer un SMS au 86463.

Mind est également joignable par e-mail à info@mind.org.uk.



