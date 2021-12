Le Dr Ali Khan porte un masque facial avec une photo des hôtes de CNN

La pandémie de Covid-19 a été une période stressante pour des millions d’Américains, mais l’approbation continue de plusieurs options de vaccin, y compris l’annonce de jeudi que le rappel de Pfizer était désormais approuvé pour les 16 et 17 ans, a apporté de l’espoir. CNN Alisyn Camerota et Victor Blackwell avait une autre raison de sourire, lorsqu’un de leurs invités les a surpris en enfilant un masque facial imprimé avec une photo de la paire d’hébergement de CNN Newsroom.

Dr. Ali Khan, professeur au Collège de santé publique du centre médical de l’Université du Nebraska, était sur CNN pour discuter des dernières nouvelles concernant les boosters Pfizer et la variante Omicron, et a conclu ses remarques en soulignant l’importance de se faire vacciner, ainsi que d’autres mesures de précaution comme les tests , la mise en quarantaine et la distanciation sociale.

« Si vous mettez toutes ces stratégies ensemble, nous avons ce qu’il faut pour passer à la phase post-pandémique de cette épidémie », a déclaré Khan.

« D’accord. Dr Ali Khan, merci, monsieur », a déclaré Blackwell.

« J’ai un message pour vous », a déclaré Khan. « Évidemment, faites-vous vacciner et masquez-vous ! »

Il a ensuite sorti un masque sur lequel était imprimée une photo de Blackwell et Camerota dans la salle de rédaction, alors que les deux animateurs ont immédiatement éclaté de rire.

« Non, pas question ! » dit Camerota. « C’est une beauté. »

« C’est fantastique », a ri Blackwell.

« Cela valait la peine d’attendre », a ajouté Camerota, alors que des rires pouvaient être entendus ailleurs dans la salle de rédaction.

« J’ai l’impression que vous devez nous en envoyer quelques-uns, Dr Khan », a déclaré Blackwell, avant de se pencher vers Camerota et de lui demander si elle venait de renifler.

Les deux ont plaisanté sur le fait de porter des masques en ville et de les envoyer en cadeau. « Je pense que nous venons de trouver notre carte de Noël », a plaisanté Camerota.

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com