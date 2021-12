Le Dr Anil Menon, candidat astronaute de la NASA d’origine indienne, s’apprête à suivre une formation en janvier 2022 : son parcours jusqu’à présent et son amour pour le Kerala

Il a dit qu’il était excité, ravi et heureux d’avoir cette opportunité. (Image : Twitter/Ambassade des États-Unis en Inde)

Le candidat astronaute d’origine indienne de la NASA, le Dr Anil Menon : De nouvelles recrues pour la classe de candidats astronautes 2021 de la NASA devraient se présenter au travail en janvier 2022, et parmi elles se trouve le candidat d’origine indienne, le Dr Anil Menon. Le Dr Menon, le premier chirurgien de vol de SpaceX, recevrait une formation pour les futures missions de la NASA avec d’autres nouvelles recrues, selon un rapport publié dans IE. Le Dr Menon, qui est né et a grandi dans le Minnesota aux États-Unis, est né d’immigrants d’Ukraine et d’Inde, et il a ensuite obtenu un baccalauréat en neurobiologie ainsi qu’une maîtrise en génie mécanique. Il a obtenu son doctorat en médecine d’abord en médecine d’urgence, puis en génie aérospatial. En 2014, le Dr Menon a commencé à servir en tant que chirurgien de vol avec la NASA, puis, il est allé à SpaceX en tant que chirurgien de vol en chef en 2018.

Dans une interaction avec IE, le Dr Menon a déclaré que sa sélection parmi plus de 12 000 candidats astronautes avait été une grande surprise pour lui, car il y avait 10 emplois et de nombreuses personnes qualifiées avaient postulé. Il a ajouté qu’il était excité, ravi et heureux d’avoir cette opportunité.

Lire aussi | La NASA embarque le système laser LCRD pour les communications spatiales ; Quelle est son importance

Parlant d’étudier à la fois la médecine et l’ingénierie, le docteur en médecine aérospatiale a déclaré qu’il pensait qu’il était bon de combiner l’ingénierie avec d’autres sciences lorsqu’on travaille dans le secteur spatial. Il a expliqué qu’en travaillant sur le vaisseau spatial Dragon, de nombreuses questions d’ingénierie ont également nécessité des approches d’un point de vue médical.

Il a également expliqué qu’en tant que chirurgien de bord de l’équipage pour les astronautes de la Station spatiale internationale, il s’occupait des astronautes pendant qu’ils entreprenaient des voyages dans l’espace. Auparavant, la consultation se déroulait virtuellement, le Dr Menon étant au sol et les astronautes dans l’espace. En effet, si un astronaute tombait malade, il n’avait pas de médecin à proximité et avait donc besoin de quelqu’un au sol à qui s’adresser. Le Dr Menon a ajouté que si la vie durable sur la Lune ou sur Mars doit être explorée, il faut beaucoup plus de médecins comme lui et, par conséquent, la médecine aérospatiale est un domaine en expansion.

Il a partagé qu’il était le premier chirurgien de vol à SpaceX, et là-bas, il s’occupait des astronautes pendant le lancement. Il a également été la première personne à faire entrer les astronautes dans la capsule et à les en sortir.

Il a expliqué que son père était originaire de la région de Malabar et qu’il se sentait heureux d’entendre des astronautes dire que dans l’espace, la nourriture indienne est leur préférée car elle est plus épicée. Dans l’espace, le goût des aliments change, a ajouté le Dr Menon. Il a en outre déclaré que le Kerala était spécial pour lui en raison de l’accueil chaleureux des gens. Il a également déclaré que parce qu’il avait passé du temps en Inde, il avait l’impression que cela l’avait préparé à son rôle d’astronaute potentiel en raison de sa diversité et de son multiculturalisme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.