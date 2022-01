Le Dr Ben Carson affirme que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine sont efficaces pour traiter le COVID [VIDEO]

Ben Carson (Photo de Chip Somodevilla/.)

*Dr. Ben Carson est apparu sur Hannity sur Fox News la semaine dernière où il a vanté l’efficacité de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine comme traitements contre COVID-19.

« La Maison Blanche de Biden – ils minimisent tout ce qui n’est pas« Obtenez le coup ». Boost, boost, boost », a déclaré l’hôte invité Hannity Pete Hegseth. « C’est à peu près tout ce que nous entendons maintes et maintes fois. Pourquoi ne peuvent-ils pas passer à des choses qui ont réellement fonctionné ou s’il existe des preuves qu’elles sont également efficaces ? »

« C’est très triste parce que le reste du monde se tourne vers les États-Unis pour le leadership », a déclaré Carson. « Et nous ne le fournissons pas. »

Carson a poursuivi : « Regardez le monde entier. « Le Nigéria, par exemple. Le taux de mortalité au Nigeria de Covid 14 par million. Dans ce pays, c’est 2 200 par million.

Fox News y est toujours – permet à Ben Carson à l’antenne de pousser l’hydroxychloroquine et l’ivermectine comme traitements efficaces pour COVID, malgré un manque total de preuves. Bien sûr, il n’y a pas de réticence de la part de l’hôte de Fox News. pic.twitter.com/lvqUZ0Cr4I – Mike Sington (@MikeSington) 31 décembre 2021

Tel que rapporté par Mediaite, « Carson a déclaré que l’écart était dû au fait que les Nigérians prenaient des médicaments antipaludiques tels que l’hydroxychloroquine », écrit le média.

Selon un article publié l’été dernier, les faibles cas de décès par COVID au Nigéria ne sont pas attribués à l’hydroxychloroquine.

« Nous devrions être sur tout cela », a déclaré Carson. « Nous devrions examiner cela. Est-ce vraiment quelque chose qui aide ? Bien sûr, nous savons que cela aide. Pourquoi faisons-nous caca de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine et d’autres choses ? Parce que nous avons cette règle idiote en matière de vaccins, qui dit que lorsqu’il existe un autre traitement utile, un traitement efficace, vous ne pouvez pas obtenir d’EUA – une autorisation d’utilisation d’urgence.

Nous avons précédemment signalé, en 2020, un médecin né et formé au Nigéria, Dr Stella Emmanuel, a affirmé qu’en tant que médecin de soins primaires à Houston, elle avait traité avec succès plus de 100 patients avec de l’hydroxychloroquine, y compris des patients souffrant de problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète, l’asthme et l’hypertension artérielle, ainsi que des personnes âgées. Elle a qualifié le médicament de « remède » pour COVID-19 et a critiqué les principales sociétés pharmaceutiques des États-Unis pour avoir dissuadé le gouvernement d’approuver son utilisation.