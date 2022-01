Le Dr Ben Carson, en réponse à la politique de traitement de Biden COVID, rappelle la discrimination raciale de sa jeunesse

Le célèbre neurochirurgien à la retraite, le Dr Ben Carson, a déclaré lundi à Fox News que les directives de priorisation du traitement contre les coronavirus du président Biden rappellent quelque peu la discrimination raciale institutionnelle que les États-Unis avaient éliminée à la fin du 20e siècle.

La FDA de Biden a publié des conseils aux prestataires de soins de santé qui répertorient «la race ou l’origine ethnique» comme facteur de risque, ce qui, selon les critiques, signifie essentiellement que les personnes présentant certaines caractéristiques immuables peuvent se qualifier plus rapidement pour les traitements contre les coronavirus comme les anticorps monoclonaux et les produits pharmaceutiques antiviraux oraux.

L’ORIENTATION COVID DE L’ADMINISTRATION BIDEN PRIORISE LA COURSE DANS LA DISPENSATION RX

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre à Washington. Un Californien a été arrêté dans l’Iowa la semaine dernière alors qu’il se rendait à Washington DC, après avoir été retrouvé avec une « liste de résultats » mettant en vedette Biden, d’anciens présidents et le Dr Anthony Fauci. (Photo AP/Evan Vucci)

Dans une fiche d’information publiée à l’intention des prestataires de soins de santé par la Food and Drug Administration, l’agence fédérale a approuvé les autorisations d’utilisation d’urgence du sotrovimab – un anticorps monoclonal qui s’est avéré efficace contre la variante omicron – uniquement pour les patients considérés comme « à haut risque ».

La race ou l’origine ethnique d’une personne a ensuite été répertoriée comme un facteur susceptible de « placer les patients individuels à un risque élevé de progression vers un COVID-19 sévère », ajoutant que « l’autorisation du sotrovimab en vertu de l’EUA n’est pas limitée à » d’autres facteurs décrits par l’agence.

« J’ai grandi [and] Je suis là depuis assez longtemps pour me souvenir d’être allé au Tennessee quand j’avais 6 ans et d’avoir vu les fontaines à eau blanches et colorées », a déclaré Carson à « The Story » lorsqu’on lui a posé des questions sur les nouvelles orientations de la politique fédérale.

« [I remember] voir les chiens et les tuyaux utilisés sur les gens [and] subir toutes sortes d’insultes sur la base de votre race. »

Le secrétaire américain au Logement et au Développement urbain (HUD), Ben Carson, s’adresse à la Convention nationale républicaine dans un discours préenregistré à l’Auditorium Andrew W. Mellon, à Washington, DC, le 26 août 2020. (Photo de NICHOLAS KAMM / .) ( Photo de NICHOLAS KAMM/. via .)

Carson, qui a été secrétaire du HUD du président Trump, a déclaré que des millions d’Américains de toutes origines raciales se sont battus avec acharnement pour débarrasser la nation de la discrimination.

« Ici, nous essayons de le ramener. C’est incroyable », a-t-il déclaré à l’animatrice Martha MacCallum.

Carson a déclaré que certains groupes minoritaires ont des taux d’incidence plus élevés de diabète et d’hypertension artérielle, qui peuvent tous deux être des conditions sous-jacentes augmentant le risque d’aggraver la maladie due au coronavirus.

« Ils ont ces [underlying conditions] en tous cas. Vous n’avez pas besoin de jeter la course là-dedans », a-t-il déclaré.

« Traitez les personnes qui ont besoin d’être traitées. Il est probable qu’un plus grand nombre de ces personnes seront traitées car elles en ont une plus grande incidence », a-t-il ajouté.

La FDA de Biden a fait écho à une politique similaire du gouverneur de New York Kathleen Hochul, qui a également mentionné des considérations raciales pour les traitements contre les coronavirus.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

DOSSIER – Cette photo du mercredi 25 février 2015, montre le gouverneur de New York Andrew Cuomo, à gauche, et le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul lors d’une réunion du cabinet au Capitole à Albany, NY (AP Photo/Mike Groll, File) (AP Photo/Mike Groll, Fichier)

Dans les directives officielles d’Albany pour la dispensation de traitements potentiellement salvateurs, un patient de « race non blanche ou d’origine ethnique hispanique/latino » a été répertorié comme une considération avec les comorbidités typiques.

« La race non blanche ou l’origine ethnique hispanique/latino doit être considérée comme un facteur de risque, car les inégalités systémiques de santé et sociales de longue date ont contribué à un risque accru de maladie grave et de décès dus au COVID-19 », lit-on dans un point du document, qui présentait le nom de Hochul et celui de la commissaire par intérim de la santé de New York, le Dr Mary Travis Bassett – qui avait auparavant servi sous l’ancien maire Bill de Blasio – dans l’en-tête.