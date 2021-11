Apparaissant initialement pour un segment sur l’éducation, l’ancien secrétaire au Logement et au Développement urbain, le Dr Ben Carson, a donné sa réaction à la tragédie du Wisconsin dans « Sunday Night in America » ​​avec Trey Gowdy.

« Mon cœur va évidemment à ces personnes qui ont été tuées ou blessées et à leurs familles. C’est horrible, particulièrement à cette période de l’année. Mais aussi bravo à nos premiers intervenants qui étaient là », a déclaré Carson.

Lors d’un défilé de Noël le dimanche à Waukesha, dans le Wisconsin, un SUV a traversé les barricades de la police et a écrasé les manifestants et les passants. Les responsables de l’application des lois signalent que plus de 20 personnes ont été blessées, dont plusieurs morts. Il y a une personne d’intérêt en rapport avec l’incident, mais les forces de l’ordre n’ont donné aucun autre détail sur le suspect et s’il était en garde à vue.

Un SUV DÉMONTE LE DÉFILÉ DE NOL DU WISCONSIN PENDANT QUE LES ENFANTS REGARDENT AVEC HORREUR

Le secrétaire américain au Logement et au Développement urbain (HUD), Ben Carson, s’adresse à la Convention nationale républicaine dans un discours préenregistré à l’Auditorium Andrew W. Mellon, à Washington, DC, le 26 août 2020. (Photo de NICHOLAS KAMM / .) ( Photo de NICHOLAS KAMM/. via .) (Photo de NICHOLAS KAMM/. via .)

Carson a souligné l’officier vu courir après le véhicule voyou à pied alors qu’il traversait un défilé de Noël à Waukesha.

Il a fait remarquer : « Ce sont des personnes courageuses et nos ambulanciers paramédicaux qui sont sur les lieux pour sauver des vies et nous avons plus que jamais besoin de ces personnes. »

Bien qu’aucun suspect ou programme n’ait été identifié derrière l’incident, Carson a également déploré l’animosité croissante entre les Américains lorsqu’un véhicule traversant un défilé n’est plus impensable.

« La chose qui me pèse vraiment sur le cœur, c’est, vous savez, il y a des années, il serait impensable que quelqu’un prenne un véhicule et l’utilise pour blesser et blesser des gens, mais maintenant, c’est la première chose à laquelle nous pensons parce que nous avons tellement d’animosité dans notre société en ce moment. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire comprendre au peuple américain que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. C’est juste un signe avant-coureur d’autres incidents qui vont se produire si nous ne faisons rien pour étouffer la haine dans notre société », a déclaré Carson.

(Facebook, La ville de Waukesha)

Gowdy s’est enquis de l’expérience de Carson en tant que chirurgien sur ce à quoi pourrait ressembler la scène dans les hôpitaux à la suite d’un incident tragique comme celui-ci. Carson a également fait l’éloge du système médical qui peut se mobiliser immédiatement pour sauver des vies.

« Les hôpitaux se mobilisent très rapidement pour ce genre d’incident. Ils ont le triage des infirmières et des médecins prêt et l’unité de soins intensifs est prête, le bloc opératoire est prêt. Tout le monde est en état d’alerte. à l’hôpital. Nous avons un système médical sans égal au monde, et c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers », a déclaré Carson.

Bien que la nouvelle ait marqué un début solennel de la semaine de Thanksgiving, Carson gardait espoir que le week-end de vacances puisse être un moment de mieux se sentir.

« Peut-être que nous pouvons tous faire tout ce que nous pouvons dans nos propres sphères d’influence pour essayer d’améliorer la situation », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS