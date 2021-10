Le Dr Dre aurait servi des papiers de divorce au service de la tombe de grand-mère

Le Dr Dre est dans une bataille de divorce en cours avec son ex, Nicole Young, depuis un certain temps maintenant. Selon TMZ, leur séparation a pris une autre tournure controversée. La publication a rapporté qu’un huissier de justice pour Young a tenté de signifier à Dre des papiers de divorce alors qu’il se trouvait sur la tombe de sa grand-mère.

TMZ avait des sources contradictoires concernant l’endroit exact où Dre a reçu des documents. Une source liée à Dre a affirmé que l’individu avait essayé de le servir alors qu’il se tenait à côté du cercueil de sa grand-mère. Cependant, une source liée à Young a affirmé que le rappeur avait été servi sur le parking du cimetière après l’enterrement.

Chose intéressante, TMZ s’est entretenu avec « plusieurs employés » du cimetière d’Inglewood Park qui ont déclaré que Dre n’était jamais sur le parking de l’endroit. Au lieu de cela, ils ont affirmé qu’il s’était garé à l’extérieur du parking dans une rue près du cimetière. De plus, les employés ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu que Dre était servi pendant que le cercueil de sa grand-mère était en train d’être abaissé. En raison de ces récits, TMZ a prétendu que Dre avait été servi alors qu’il retournait à sa voiture après l’enterrement.

Quant à ce que les papiers impliquaient, ils avaient à voir avec les honoraires d’avocat de Young. Il y aurait eu un différend entre les ex concernant le montant que Dre était censé payer pour la représentation légale de Young. TMZ a rapporté que le magnat a payé 325 433 $. Mais, un juge a ordonné qu’il ait encore un montant élevé à payer à son ex, car il devrait au total 1 550 000 $ à Young. Alors que Dre pense qu’il y a une erreur concernant ce montant, Young dit qu’il lui doit toujours plus de 1 200 000 $.

Dre et Young sont engagés dans une bataille controversée depuis qu’elle a demandé le divorce en juin 2020. Des mois après avoir demandé le divorce, en septembre, Young a accusé son ex de violence domestique. Elle a affirmé que Dre l’avait abusée à plusieurs reprises au cours de leur mariage et a allégué qu’il lui avait placé une arme sur la tête, lui avait donné un coup de poing au visage et l’avait plaquée contre le mur. Dre a nié ces allégations et a déclaré qu' »à aucun moment je n’ai maltraité Nicole ni menacé sa sécurité physique ». À son tour, Young a déclaré que les démentis de Dre étaient des « mensonges flagrants ».