Le Dr Dre condamné à payer à son ex-femme 293 306 $ par mois en pension alimentaire pour époux

in

En juin 2020, Nicole Young, l’épouse du Dr Dre depuis 24 ans, a demandé le divorce. Maintenant, un tribunal a ordonné au cofondateur de Beats Electronics de payer près de 300 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux.

La Cour supérieure de Californie, division de la famille du comté de Los Angeles, a récemment décidé de verser une pension alimentaire importante pour époux, qui entrera en vigueur le premier août et verra le Dr Dre (nom complet Andre Young) verser 293 306 $ par mois. à Nicole Young, selon les documents judiciaires. De même, le Dr Dre, 56 ans, continuera à couvrir «les dépenses des maisons de Malibu et Pacific Palisades» ainsi que les coûts du même régime d’assurance-maladie que Nicole avait «avant la date de séparation».

En calculant sur la base du total mensuel, le créateur de The Chronic devrait se séparer de 3 519 672 $ par an en pension alimentaire pour époux, et les paiements seront effectués “de la même manière jusqu’à ce que la partie recevant la pension alimentaire se remarie ou conclue un nouveau partenariat domestique”, l’un des les parties impliquées décèdent ou le tribunal annule l’ordonnance correspondante, indiquent également les documents juridiques.

Au moment de la publication de cet article, le Dr Dre (qui n’utilise pas personnellement les médias sociaux, malgré ses profils officiels sur les principales plateformes) ne semble pas avoir commenté publiquement l’événement. Plus largement, la décision représente le dernier développement de ce qui s’est avéré une bataille de divorce décidément laide.

Mariés fin mai 1996, le Dr Dre et Nicole Young se sont séparés début avril de l’année dernière, “après une nuit de rage brutale induite par l’alcool d’André”, selon un procès qu’elle a déposé en septembre 2020. Mi-avril prétendument a vu le rappeur et entrepreneur né à Compton créer une société « une simple coquille », ARY Trademarks, LLC, avant de transférer des « marques de commerce de grande valeur » à l’entité le même mois, se présentant prétendument comme le seul propriétaire.

« Parce qu’ils étaient mariés, Nicole et Andre possédaient conjointement les marques de commerce, depuis la date de leur premier dépôt en 1997 et jusqu’en 2013, en tant que propriétaires de biens communautaires », indiquait la plainte initiale de Nicole Young. En outre, une plainte modifiée en décembre 2020 a ajouté NKSFB – la «société de gestion d’entreprise commune» utilisée par Nicole et le Dr Dre – en tant que défendeur.

Selon le plaignant, le Dr Dre a utilisé le NKSFB dans le cadre d’un “complot de plusieurs années visant à cacher les actifs et les informations de la propriété communautaire à Nicole”, qui aurait eu vent du stratagème présumé peu de temps après le transfert de la marque susmentionnée. “NKSFB cachait un conflit d’intérêts, qui avait amené NKSFB à se livrer à de nombreux manquements à son obligation fiduciaire qui ont ainsi causé à Nicole des dommages qu’elle estime s’élever à des millions de dollars”, indique le texte.

NKSFB a déposé une requête en sursis, tandis que Nicole et son équipe juridique ont décidé de consolider son action civile décrite ci-dessus ainsi que son action en divorce. Le tribunal doit entendre les arguments du demandeur en faveur de ladite requête en consolidation aujourd’hui.