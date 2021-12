Le Dr Dre et Nicole Young parviennent à un accord de principe pour finaliser le divorce

Dr. Dre et Nicole Jeune sont parvenus à un accord de principe pour enfin mettre leur divorce au lit… TMZ l’a appris.

Les deux étaient en guerre pour l’argent depuis plus d’un an, Nicole voulait 2 millions de dollars par mois en pension alimentaire temporaire pour époux, et Dre a fini par payer un chèque unique de 2 millions de dollars et 500 000 $ d’honoraires d’avocat. Une photo montrant le producteur et homme d’affaires avec des ballons portant la mention « Divorcé AF » a commencé à faire le tour des réseaux sociaux vendredi.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent qu’aucun accord n’a encore été signé, et comme l’a dit une source, « Tout cela pourrait encore exploser. »

Néanmoins, à en juger par la photo (ci-dessus), Dre a l’impression que cela pourrait être la fin de l’un des divorces les plus méchants de l’histoire d’Hollywood … qui a même vu le magnat servi avec docs à la fin des funérailles de sa grand-mère.