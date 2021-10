Le Dr Dre n’a rencontré son fils Curtis qu’à l’âge de 20 ans ⋆ 10z

Curtis, le fils du Dr Dre

*De retour en 2015, Dr. Dre aîné Curtis Jeune a déclaré franchement qu’il n’avait rencontré son célèbre père qu’à l’âge de 20 ans.

Curtis, maintenant âgé de 39 ans, est le fils de Dre de sa petite amie du lycée, Cassandre Verte. À 12 ans, Curtis a appris qui était son vrai père, mais ce n’est qu’à 15 ans qu’il a commencé à tenter de rencontrer le magnat du hip-hop. Ce moment viendrait finalement 5 ans plus tard.

S’adressant à XXL, Curtis Young a expliqué : « J’ai commencé à essayer de le rencontrer et d’engager des avocats, tout ce que je pouvais faire. C’était dur. C’était vraiment difficile d’obtenir enfin le test ADN et de le rencontrer.

Une fois que le test de paternité a confirmé que Dre est son père, les deux se sont finalement rencontrés en personne.

« La première fois que j’ai rencontré mon père, c’était au Sky Bar. Nous avons fait un test ADN », a rappelé Curtis. «J’ai appelé son avocat Howard King et je l’ai contacté et j’ai dit à Dre ce qui se passait et nous avons fait un test ADN. C’est à ce moment-là que nous avons découvert que j’étais son fils.

Le processus a eu un impact émotionnel sur Curtis.

“Vous traversez tout cela et vous essayez de vous trouver, c’est une toute autre période que j’ai traversée”, a-t-il déclaré. “J’étais comme, ‘Je veux juste être comme lui [Dr. Dre]. Je vais porter des kakis et je vais être un gangster. Ce n’était vraiment pas moi. J’ai grandi à Compton, pas que je ne sois pas punk ou quoi que ce soit, mais je n’ai jamais eu ça en moi. Tout le monde me connaissait et j’étais cool. J’étais l’homme à femmes. Quelque chose dans lequel je devais grandir était simplement d’être Curtis Young. Curtis Young est une ambiance adulte et sexy, parlant juste des histoires de vie que j’ai vécues. J’ai eu du mal. Ce n’est pas votre histoire moyenne.

Aujourd’hui, Curtis est un rappeur et producteur, qui possède également un magasin de brique et de mortier de cannabis haut de gamme au Canada, perI Love Old School Music.

Plus tôt cette année, nous avons annoncé que Curtis allait jouer en face Swizz Beatz’s fils Nasir Doyen, et Snoop Dogg fils Julien Broadus dans le drame du passage à l’âge adulte intitulé “Charge It to the Game”.

Par AceShowbiz, à propos du projet, Curtis a déclaré au point de vente: “C’est mon premier film et je voulais devenir acteur… J’ai toujours aimé l’art.” Il a ajouté: “C’est juste une forme d’art que j’ai toujours aimée.”

“Je joue un rôle, Kong, qui est un gentleman nommé Hardtime – c’est Julian Broadus, qui est le fils de Snoop – je joue son frère aîné”, a-t-il expliqué. “Donc, j’ai lu le script, je me suis juste préparé, je me suis motivé, je l’ai soutenu et je m’y suis engagé.”

Curtis, qui rappe sous le nom de Hood Surgeon, participera également à la musique du film.

“On m’a demandé et je suis honoré de marquer le film et je crois qu’ils ont annoncé cette note hier”, a-t-il partagé. “Le fils de Swizz Beatz va le marquer avec moi, donc je suis juste honoré d’avoir cette opportunité.”

Curtis avait précédemment parlé de son père qui se remettait de l’anévrisme cérébral dont il avait souffert plus tôt cette année. Parlant de l’état de santé de Dre, il a déclaré: «Mon pop guérit. Il m’apprécie pour ce que je fais et fais par moi-même… Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu l’opportunité de sortir de cette ombre, mais en même temps, montrez du respect et comprenez que les gens sont venus avant moi.