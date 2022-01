Le Dr Dre pourrait voir une perte majeure si la mi-temps du Super Bowl est annulée

Alors que les cas de COVID-19 sont à nouveau à la hausse au milieu des nouvelles variantes omricon et farineona, plusieurs stipulations sont remises en place pour tenter d’arrêter la propagation. De nombreuses villes à travers le pays mettent en place une preuve de vaccination obligatoire pour dîner dans les restaurants et les responsables de la santé sont contre les grands rassemblements. Certaines productions ont été interrompues, notamment le tournage de Real Housewives of Beverly Hills. De plus, des concerts et des festivals majeurs seraient dans les limbes, y compris le Super Bowl 2022 de la NFL. Le super producteur Dr. Dre devrait monter sur scène pendant le spectacle de la mi-temps, mais la performance pourrait ne pas se dérouler comme prévu.

Le prochain Super Bowl devrait avoir lieu à Los Angeles en février dans le tout nouveau stade Sofi à Inglewood. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le jeu pourrait se déplacer à Dallas avec plus de restrictions COVID-19. En plus de Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar.

Si le spectacle de la mi-temps n’est plus un rendez-vous, Dre pourrait perdre des millions de dollars. Par The Blast, Dre a payé la majorité de l’argent pour l’émission. Bien que Dre ait une assurance annulation d’événement, elle ne couvre pas les annulations liées au COVID. The Blast note que le coronavirus fait partie d’une exemption pour les maladies transmissibles, qui ne permet aucun soutien financier si un événement est annulé pour des raisons liées à COVID.

Quoi qu’il en soit, le jeu réel devrait toujours se dérouler comme promis. « Dans le cadre de notre processus standard de planification d’urgence que nous menons pour tous les matchs réguliers et éliminatoires, nous avons contacté plusieurs clubs pour nous renseigner sur la disponibilité des stades au cas où nous ne pourrions pas jouer le Super Bowl comme prévu en raison de problèmes météorologiques ou de circonstances imprévues, « , a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, dans un communiqué. « Notre processus de planification pour le Super Bowl à Los Angeles est en avance sur le calendrier et nous sommes impatients d’y accueillir le Super Bowl pour culminer une autre saison NFL fantastique pour nos fans et nos clubs. »

Cela survient au milieu de la longue procédure de divorce de Dre avec son ex-femme, Nicole Young. Young s’est battu pour des millions de dollars de pension alimentaire chaque mois et a prétendu que Dre l’avait maltraitée physiquement, émotionnellement et financièrement au cours de leur mariage de plus de 20 ans. Il a nié cela. En fin de compte, Young a obtenu un règlement financier de 100 millions de dollars.