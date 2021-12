Le Dr Dre règle son divorce pour 100 millions de dollars

Le Dr Dre a conclu un accord de 100 millions de dollars dans sa bataille pour le divorce.

Le magnat du hip-hop a accepté de payer 100 millions de dollars à son ex-femme Nicole Young dans le cadre d’un accord de règlement de propriété. Elle obtiendra 50 millions de dollars maintenant et 50 millions de dollars par an à partir de maintenant.

Dans le cadre du règlement, Dre conservera sept des propriétés qu’ils partageaient : une maison à Malibu, deux maisons à Calabasas et quatre propriétés dans la région de Los Angeles, dont un manoir Brentwood de 100 millions de dollars.

Selon TMZ, Dre est « ravi » que son ex ne reçoive qu’une fraction de sa succession, évaluée à 820 millions de dollars.

De plus, Dre conservera tous les droits sur ses enregistrements principaux, ses marques de commerce et ses intérêts dans divers partenariats et fiducies. Il conservera également toutes ses actions Apple, qui incluent le produit de la vente de Beats by Dre en 2014.

Ils se partageront leurs véhicules : il en aura six et elle en aura quatre. Nicole conservera les bijoux, les espèces et les comptes bancaires qu’elle avait tenus pendant le mariage.

Elle doit payer ses propres frais juridiques, qui s’élèvent à des millions de dollars. Le règlement l’empêche également d’obtenir une pension alimentaire pour époux.

Des sources proches de Dre disent que Nicole aurait pu recevoir plus si elle s’était installée il y a un an. « Elle aurait même pu être sur le terrain pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en tant qu’ex-femme amicale », a déclaré une source.

Nicole a demandé le divorce de Dre en juin 2020 après 24 ans de mariage. Ce fut une procédure longue et amère, Nicole aurait tenté de signifier à Dre des documents juridiques alors qu’il assistait aux funérailles de sa grand-mère.

Dre a récemment célébré la fin du mariage litigieux en posant sous une arche en ballon portant la mention « AF divorcé ».