Le Dr Dre verse 100 millions de dollars à Nicole Young en règlement de divorce

Dr. Dre a réglé son affaire de divorce en concluant un accord de règlement de propriété avec son ex-femme, et pour la part de Dre, on nous dit qu’il est « ravi » Nicole Jeune ne reçoit qu’une fraction de sa succession.

Dre et Nicole viennent de déposer leur accord de règlement de propriété, dans lequel Dre a accepté de payer à Young 100 millions de dollars – 50 millions de dollars maintenant et 50 millions de dollars par an à partir de maintenant. La valeur nette estimée de Dre est de 820 millions de dollars.

Quant à savoir pourquoi Nicole n’a pas eu la moitié … il y a un contrat de mariage qu’elle contestait.

En échange, Dre conserve 7 des propriétés qu’ils possèdent, dont une maison à Malibu, 2 maisons à Calabasas et 4 propriétés dans la région de Los Angeles, dont le domaine de 100 millions de dollars de Brentwood.

De plus, Dre obtient tous les droits sur ses enregistrements principaux, ses marques de commerce et ses intérêts dans divers partenariats et fiducies. Il conserve également tous leurs stocks Apple, qui incluent le produit de la vente de Beats by Dre.

Ils divisent une flotte de véhicules – il en obtient 6 et elle en obtient 4.

Elle conserve les bijoux, les espèces et les comptes bancaires qu’elle avait tenus pendant le mariage.

Nicole doit payer ses propres frais juridiques… qui s’élèvent à des millions de dollars.

Des sources liées à Dre disent que Nicole aurait pu obtenir une plus grosse part du gâteau si elle s’était installée il y a un an. L’une de ces sources a déclaré: « Elle aurait même pu être sur le terrain pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en tant qu’ex-femme amicale. »

Il y a aussi des casiers de stockage remplis d’articles de leurs différentes maisons. Dre avait entreposé les objets et, selon le règlement, elle peut garder à l’intérieur tous les objets qui lui appartenaient.

Le règlement empêche Young d’obtenir une pension alimentaire pour époux… quelque chose qui a été âprement disputé lors du divorce.

Dre et jeune sont déjà divorcés, selon son avocat, Laura Wasser, dont le MO doit déposer pour mettre fin à un mariage litigieux et laisser les questions d’argent pour plus tard.