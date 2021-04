Instagram

L’ancien animateur de «Celebrity Rehab with Dr. Drew» a précédemment affirmé que les passeports «séparent les gens et les privent de leur liberté de voyager à l’étranger».

AceShowbiz –

Dr Drew Pinsky n’est pas là pour les commentaires inutiles des critiques. S’étant retrouvé à atterrir dans l’eau chaude pour ses propos sur les «passeports de vaccination», l’ancien animateur de «Celebrity Rehab avec le Dr Drew»S’est tourné vers les réseaux sociaux pour montrer son défi.

L’homme de 62 ans a offert ses deux sous via Twitter le lundi 5 avril. »« Ce n’est pas le critique qui compte; pas l’homme qui montre comment l’homme fort trébuche, ou où l’auteur des actes aurait pu faire mieux. Le mérite appartient à l’homme qui est réellement dans l’arène. -Teddy Roosevelt #DareGreatly », a-t-il cité la déclaration de l’ancien président.

Le Dr Drew Pinsky a fait preuve de défi face aux réactions négatives de sa remarque sur les « passeports de vaccination ».

Quelques heures auparavant, le Dr Drew avait partagé un tweet qui disait: «Ces passeports vaccinaux séparent les gens et les privent de leur liberté de voyager à l’étranger.» Il a ajouté: «Les vaccinations sont importantes, et j’encourage tout le monde à se faire vacciner contre Covid, mais que ressentiriez-vous si les voyages internationaux exigeaient également d’autres vaccinations?»

Le Dr Drew Pinsky a contesté les «passeports de vaccination».

Le célèbre médecin a depuis été critiqué par beaucoup pour avoir ignoré le fait que des vaccins étaient nécessaires pour certains voyages internationaux depuis les années 1940. Un utilisateur en particulier a déclaré: «De nombreux pays exigent déjà une preuve d’autres vaccinations et il est embarrassant que vous ne le sachiez pas, mais que vous choisissiez de parler de ce sujet.»

La critique s’est poursuivie avec un autre individu déclarant: «Euh, il y a beaucoup de voyages internationaux qui nécessitent des vaccinations. On pourrait penser qu’un médecin le saurait. Un troisième a demandé sarcastiquement: «Euh… Dr. Drew…? À quelle fréquence voyagez-vous à l’étranger? »

Ce n’était pas la première fois que le Dr Drew était critiqué pour ses déclarations concernant le COVID-19. En mars 2020, il a été traîné par beaucoup sur les réseaux sociaux après avoir fait la lumière sur le virus en suggérant à plusieurs reprises qu’il ne serait pas aussi grave que la grippe et a décrit la pandémie comme «une panique induite par la presse».

Le Dr Drew a cependant reconnu que ses déclarations étaient erronées. «Mes premiers commentaires sur l’assimilation du coronavirus et de la grippe étaient faux», a-t-il admis dans une vidéo YouTube publiée en avril. «Ils étaient incorrects. Je faisais partie d’un chœur qui disait cela, et nous nous sommes trompés. Et je veux m’excuser pour cela. J’aurais aimé avoir bien compris, mais je me suis trompé.

Article suivant

Daya devient publique avec sa petite amie de 3 ans Clyde Munroe