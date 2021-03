Le Dr Fauci a-t-il simplement déplacé les poteaux de but en ce qui concerne la règle de distance sociale de 6 pieds? – BGR

La dernière mise à jour du coronavirus pour les États-Unis semble plus prometteuse que jamais, les nouveaux cas de COVID-19 ayant une tendance à la baisse par rapport à leur pic de ces derniers mois. Les vaccinations se poursuivent également à un rythme soutenu, avec plus de 107 millions de doses du vaccin Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson administrées aux États-Unis depuis décembre. C’est selon Bloomberg suivi des vaccins, qui ajoute que nous sommes à environ 5 mois de couvrir 75% de la population américaine avec une série complète de vaccins contre le coronavirus à deux doses – plus que suffisant pour obtenir l’immunité collective de la population d’ici. En conséquence de tout cela, des changements dans les réponses locales, étatiques et nationales à la pandémie de coronavirus aux États-Unis ont commencé à être envisagés. Certains États, comme le Texas et le Mississippi, ont commencé à annuler des mesures au niveau de l’État, comme les mandats de masques faciaux. Pendant ce temps, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a semblé approuver un changement possible qui pourrait émerger du CDC dans quelques jours, lié à l’une des mesures de sécurité les plus largement pratiquées à la suite de la pandémie. Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission Dans une conversation avec CNN Dimanche, on a demandé au Dr Fauci si de nouvelles données suggéraient que 3 pieds de distance entre les personnes étaient une distance de sécurité, comparativement à 6 pieds, dans les écoles. «C’est vrai», a déclaré le Dr Fauci, en réponse à la question sur une étude qui a révélé que garder les gens à 6 pieds de distance dans les écoles du Massachusetts ne semblait pas faire beaucoup de différence par rapport à garder les gens à seulement 3 pieds de distance. Et, bien sûr, presque tout le monde – les étudiants et le personnel de l’école – portaient des masques faciaux. L’étude a été publiée la semaine dernière dans la revue Maladies infectieuses cliniques. Les chercheurs à l’origine de l’étude de la Harvard Medical School et de la Boston University School of Medicine ont analysé les données de 537 336 étudiants dans 251 districts scolaires du Massachusetts. «Le CDC est très conscient que les données s’accumulent, ce qui donne l’impression que 3 pieds sont corrects, dans certaines circonstances», a déclaré le Dr Fauci à propos des résultats, qui dépendaient du port de masque universel. «Ils analysent cela, et je peux vous assurer que dans un délai raisonnable – tout à fait raisonnable – ils donneront des directives en fonction des données dont ils disposent. Ce ne sera pas très long. Pour l’instant, même s’il semble que les responsables de la santé publique sont sur le point de déclarer publiquement qu’une distance plus courte entre les gens est acceptable dans certaines circonstances, comme les écoles où tout le monde se cache, les directives actuelles sont toujours de suivre la règle de la distance sociale de 6 pieds. «Je ne veux pas devancer les lignes directrices officielles», a déclaré le Dr Fauci, ajoutant qu’il ne peut pas encore dire avec certitude quand ou si l’agence procédera à cette recommandation. «Ce que le CDC veut faire, c’est accumuler des données, et lorsque les données montrent (la) capacité à être à 3 pieds (de distance), ils agiront en conséquence.» Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.