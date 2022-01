Le Dr Fauci dit qu’il est «assez sûr» pour que les enfants soient à l’école malgré la montée en flèche d’Omicron

Le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche que les infections à Omicron avaient battu des records et menaçaient de surcharger les hôpitaux – mais que les enfants pouvaient retourner à l’école en toute sécurité après les vacances.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche a déclaré à « This Week With George Stephanopoulos » que la variante COVID-19 s’est propagée aux États-Unis à un taux « sans précédent » d’environ 400 000 cas par jour.

« Cela ne fait aucun doute, l’accélération des cas que nous avons vus est vraiment sans précédent, bien au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant », a déclaré Fauci. «Nous sommes définitivement au milieu d’une très forte augmentation et d’une augmentation des cas. Nous sommes maintenant à une moyenne d’environ 400 000 cas par jour. Les hospitalisations sont en hausse.

Avant l’émergence d’Omicron, la moyenne quotidienne des infections au COVID-19 a culminé à environ 251 000 en janvier 2021, selon les données de cas compilées par le New York Times.

Malgré les preuves qu’Omicron entraîne des symptômes moins graves, Fauci a déclaré qu’il craignait que les hôpitaux ne soient submergés en raison du nombre élevé d’infections.

« Même si vous avez un pourcentage de gravité inférieur, lorsque vous avez plusieurs fois plus de personnes infectées, le montant net est que vous allez toujours avoir beaucoup de personnes qui devront être hospitalisées. , » il a dit.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il craignait que les hôpitaux ne soient submergés en raison du nombre élevé d’infections. Susan Walsh/AP

« Et c’est la raison pour laquelle nous sommes préoccupés par le stress et la tension du système hospitalier. »

Même avec un pic de cas, Fauci a déclaré qu’il était convaincu qu’il était sûr d’ouvrir des écoles américaines après les vacances.

« Je crois que c’est [the right call], » il a dit. « Si vous regardez la sécurité des enfants en ce qui concerne l’infection, nous avons la plupart des enseignants, [an] l’écrasante majorité d’entre eux sont vaccinés. Nous pouvons désormais vacciner les enfants à partir de 5 ans.

« C’est suffisamment sûr pour ramener ces enfants à l’école », a confirmé le Dr Anthony Fauci.Carolyn Kaster/AP

« Le port de masques en milieu scolaire, les approches de test pour rester lorsque les enfants sont infectés, je pense que toutes ces choses mises ensemble, c’est suffisamment sûr pour ramener ces enfants à l’école, contrebalancé par les effets délétères de les empêcher d’entrer. »

Fauci n’a pas abordé les données montrant un pic alarmant d’enfants hospitalisés avec COVID-19 ces dernières semaines, y compris une multiplication par deux chez les enfants à New York.