Les républicains ont attaqué le Dr Anthony Fauci pour avoir offert son expertise en virologie et en réponse à une pandémie, allant même jusqu’à l’accuser à tort d’être partie à une « guerre biologique » et de lier l’étude des coronavirus à la pandémie. Cependant, Fauci ne laisse pas les attaques l’atteindre et dit que les autres ne devraient pas tomber dans le piège.

Dans le clip ci-dessous de Face the Nation, le Dr Fauci aborde la façon dont les républicains l’ont érigé en bouc émissaire de la pandémie, s’efforçant de détourner l’attention des échecs de Donald Trump à lutter contre la pandémie de manière adéquate dans les premiers jours. Plus précisément, il répond aux questions sur les affirmations de Ted Cruz selon lesquelles il devrait faire face à des conséquences juridiques, après que Cruz a allégué que Fauci avait menti au Congrès au sujet de la recherche sur le gain de fonction.

Fauci rit de cela, disant que n’importe qui devrait être endormi pour ne pas réaliser comment les républicains l’utilisent comme bouc émissaire pour détourner l’attention du rôle de Trump dans l’échec de la réponse à la pandémie, et laisse entendre que Cruz est celui qui devrait faire face à des accusations concernant ses actions sur 6 janvier. De plus, dit-il, en fin de compte, il (Fauci) sauvera toujours des vies, tandis que Cruz et ses semblables mentiront toujours au peuple.

Le Dr Fauci sur Ted Cruz disant qu’il devrait être poursuivi : « Je devrais être poursuivi ? Que s’est-il passé le 6 janvier, sénateur ? » Et sur les Républicains le bouc émissaire : « Ça va. Je vais juste faire mon travail, et je vais sauver des vies, et ils vont mentir. pic.twitter.com/fJm1Hh8lSJ – Aaron Rupar (@atrupar) 28 novembre 2021 Voir également



En ce qui concerne les mensonges présumés de Fauci au Congrès, le Washington Post a une explication à ce sujet, mais le bref résumé est que la lettre du NIH que les républicains utilisent comme « preuve » du mensonge de Fauci ne dit pas réellement ce qu’ils prétendent faire, et le WaPo a décerné à Cruz, ainsi qu’à Tom Cotton, « Deux Pinnochios » pour leurs fausses affirmations selon lesquelles la lettre « avouait » le financement de la recherche sur le gain de fonction.

Steph Bazzle

Steph Bazzle fait des reportages sur les problèmes sociaux et la religion pour Hill Reporter. Elle se concentre sur des histoires qui parlent du droit de chacun de pratiquer ce en quoi ils croient et de recevoir le soutien de leurs communautés et des représentants du gouvernement. Vous pouvez la joindre à Steph@HillReporter.com

