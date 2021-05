Le Dr Fauci est enfin démasqué ⋆ 10z viral

par Lew Rockwell, Lew Rockwell:

Le Dr Anthony Fauci est le chef de file des réponses politiques du gouvernement fédéral à Covid-19 depuis le premier jour de la pandémie. Directeur depuis 1984 de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, il est désormais le principal conseiller du président Biden sur la question. L’année dernière, Fauci a sapé à plusieurs reprises le président Trump alors qu’il travaillait pour le 45e président. Et maintenant, il est tout pour Joe Biden.

Ces dernières années, les gens de gauche qui mentent et enfreignent la loi – des rues aux suites – ont rarement été tenus pour responsables. L’un d’eux, de l’avis de beaucoup, est le Dr Anthony Fauci. Fauci est plus responsable que quiconque de la promotion des verrouillages, des mandats de masque et des vaccins expérimentaux plutôt que des traitements efficaces et peu coûteux pour Covid-19. Alors que la plupart des conservateurs ont perdu confiance en «Dr. Doom », il a semblé qu’il ne serait jamais tenu de rendre compte de ce qu’il a fait ou qu’il serait un jour obligé de renoncer à sa perche bureaucratique de toute une vie, incroyablement influente et hautement rémunératrice.

Mais – croisez les doigts – cela est peut-être sur le point de changer. La sérieuse destruction de la réputation imméritée de Fauci en tant que «héros américain» et «la voix la plus fiable sur Covid-19» a enfin commencé.

Au cours des dernières semaines, un certain nombre de choses se sont produites pour modifier le statu quo Fauci-is-god. Depuis des mois maintenant, des reportages extérieurs, provenant de sources réputées – y compris des dénonciateurs comme le virologue Dr Li-Meng Yan qui s’est échappé de la Chine rouge – ont soutenu que l’origine du Covid-19 était l’Institut de virologie de Wuhan. Selon ces sources, le virus était soit une arme biologique, soit une expérience horrible qui s’est détachée par accident du laboratoire de Wuhan. Après avoir été rejetées en tant que théorie du complot, ces possibilités d’expliquer le coronavirus ont maintenant gagné du terrain et sont devenues courantes.

Le 2 mai, Nicholas Wade, un vétéran de 30 ans du New York Times en tant que rédacteur scientifique et rédacteur en chef, a publié un long article, «Origine de Covid – À la suite des indices», qui examinait et confirmait à peu près l’hypothèse de la création du virus. dans le laboratoire de Wuhan. Tucker Carlson de Fox News, qui a l’émission numéro un sur toutes les nouvelles du câble, s’appuyant sur le travail de son collègue Steve Hilton qui a fait un premier rapport sur ce sujet en janvier dernier, a souligné l’article de Wade sur les origines de Covid-19 le lundi 10 mai. Carlson a ajouté un accent sur le rôle de Fauci, notant les masques et les verrouillages de Fauci. Il se demandait si ce comportement était «une couverture pour autre chose. Se pourrait-il que Tony Fauci tente de détourner l’attention de lui-même et de son propre rôle dans la pandémie de COVID-19?

Cette ligne d’enquête très médiatisée a permis au chat de sortir du sac.

Le lendemain, Fauci a été grillé par les sénateurs républicains lorsqu’il a comparu à une audience du Sénat américain.

Gain de recherche fonctionnelle en Chine et possible rôle américain

Même avant le reportage de Fox News il y a une semaine, l’élan pour jeter un regard sérieux sur les origines de Covid-19 commençait à se développer. Dans un article d’opinion paru dans le Washington Post le 6 mai, «Le Congrès enquête enfin sur la théorie de l’origine de la covid-19 sur les accidents de laboratoire», par exemple, Josh Rogin a pris note des développements et a confirmé que «Il est clair que le NIH et d’autres États-Unis les agences ne veulent pas faire enquêter sur leurs activités »- probablement à cause de ce qui pourrait être révélé.

Le laboratoire de Wuhan a mené des expériences impliquant des recherches sur le «gain de fonction» sur des virus comme le coronavirus essentiellement pour les améliorer afin qu’ils soient plus mortels pour les humains. Le gain de fonction est une forme d’étude controversée qui consiste à augmenter l’infectivité et la létalité d’un agent pathogène. C’est la militarisation du coronavirus. C’est le genre de recherche que vous attendez d’un endroit comme l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et Fauci, semble-t-il, aurait été un partisan majeur de cette ligne de «recherche». Des documents, y compris des études scientifiques publiées, et les récits des personnes impliquées attestent du fait que – selon les termes de Carlson – «ces expériences [in China] ont été financés par les deniers publics américains. . . approuvé et réalisé par Tony Fauci à Washington. »

Auparavant, ces reportages se trouvaient dans les médias alternatifs ou dans des programmes moins importants comme The Next Revolution de Steve Hilton (dimanche soir sur Fox News) ou War Room: Pandemic de Stephen K. Bannon. Maintenant, le 10 mai, ils ont été trompés sur le programme numéro un sur toutes les nouvelles du câble américain. Et pas seulement sur le programme d’opinion conservateur de Carlson: plus tard dans la semaine, le programme quotidien du département d’information de Fox News, Special Report, a commencé à diffuser une série de segments exploratoires (y compris ici et ici) sur les origines de Covid-19.

Les allégations visant Fauci, basées sur divers documents, sont que son Institut des allergies et des maladies infectieuses du NIH a fourni des millions de dollars de financement du gouvernement américain à un tiers qui a utilisé l’argent pour aider à financer la recherche mortelle au laboratoire de Wuhan en Chine. . Cette action aurait contourné une interdiction de financer des recherches supplémentaires sur le gain de fonctions qui a été ordonnée par l’administration Obama en 2014. En fin de compte, c’est cette recherche – conçue comme une arme biologique ou entraînant une libération accidentelle du virus amélioré – qui a probablement conduit à la pandémie mondiale de Covid-19.

