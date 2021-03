Le Dr Fauci explique comment choisir entre les 3 vaccins contre le coronavirus – BGR

Lors d’une récente apparition sur The Late Show avec Stephen Colbert, On a demandé au Dr Anthony Fauci lequel des trois vaccins disponibles aux États-Unis – Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – était son préféré. Si la question était clairement une plaisanterie, elle avait un certain sérieux dans la mesure où certaines personnes ont indiqué une préférence pour les vaccins Pfizer et Moderna en raison de leur taux d’efficacité de 95%.

Fauci, comme on pouvait s’y attendre, a déclaré qu’il était plus important de se faire vacciner le plus rapidement possible que de pouvoir choisir le vaccin que vous souhaitez.

Top Deal du jour

« Je choisirais celui qui était le plus facilement disponible pour moi », a déclaré Fauci.

«Tous les trois sont très efficaces», a poursuivi Fauci. «Ils ont des caractéristiques différentes, vous savez, entreposage frigorifique, une dose contre deux doses. Mais si je suis entré dans une clinique et que je voulais me faire vacciner et que quelqu’un m’a dit: « Vous pouvez avoir ce vaccin maintenant, ou attendre quelques semaines pour le suivant », l’important est de vous faire vacciner le plus rapidement possible. afin de vous protéger, vous, votre famille et la communauté.

Fauci, pour ce que ça vaut, a reçu le vaccin Moderna mais a déclaré qu’il en aurait volontiers pris un autre s’il était disponible à l’époque.

«Je n’ai aucun favori», a déclaré Fauci. «Il m’est arrivé de prendre le Moderna parce que dans la clinique du NIH où je suis, c’est celui qu’ils nous ont expédié. Mais s’ils en avaient expédié un autre, j’aurais facilement accepté.

Alors que le vaccin Johnson & Johnson a un taux d’efficacité de 66%, une comparaison stricte avec les vaccins COVID-19 de Moderna et Pfizer n’est pas exactement juste ou utile. Il convient de noter que le chiffre de 66% mesure l’efficacité du vaccin de J&J pour prévenir même une infection à coronavirus légère. Ce chiffre, cependant, grimpe jusqu’à 86% lorsqu’il s’agit de prévenir un cas grave de COVID. Qu’il suffise de dire que l’efficacité pratique du vaccin de Johnson & Johnson est nettement supérieure à ce que les statistiques suggéreraient autrement.

Un autre point qui mérite d’être mentionné est que les essais cliniques menés par les trois sociétés ci-dessus ont été réalisés à différents stades de la pandémie.

«Je veux être très clair à ce sujet, les essais cliniques Pfizer et Moderna se sont déroulés il y a plusieurs mois vers la première partie de cette pandémie alors qu’il n’y avait pas de variantes. Maintenant, tout le monde entend parler de ces variantes », a déclaré le Dr Russell Faust à The Oakland Press récemment.

«Les essais cliniques J&J ont été menés plus récemment», a ajouté Faust. «Nous comparons vraiment les pommes aux oranges. Malgré cela, le vaccin J&J a été très efficace et a un taux de réussite d’au moins 85% ou plus à [preventing] maladie grave et mort, ce dont il s’agit vraiment. »

L’interview complète de Fauci avec Stephen Colbert peut être consultée ci-dessous.

