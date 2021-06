Le Dr Fauci explique si les personnes vaccinées devront recevoir des rappels .

in

Des vaccins sont en route pour les communautés noires aux États-Unis et à l’étranger grâce à des initiatives uniques et des campagnes de financement visant à combler l’écart de santé raciale de la pandémie.

Jetons d’abord un coup d’œil au front intérieur. Ground Zero pour de nouvelles approches pour faire vacciner les Américains pourrait devenir votre bureau ou votre lieu de travail. L’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche a annoncé mardi que les employeurs privés peuvent commander des vaccinations sur place en partie pour accueillir les communautés minoritaires qui ne peuvent pas se permettre de quitter leur travail ou d’être incommodées par la planification.

L’élan se renforce à l’échelle mondiale et ici à la maison alors que les communautés s’ouvrent à 100% de leur capacité, mais un aspect de la course à la «normalité» reste inconnu, à savoir si des injections de rappel COVID-19 seront nécessaires ou non. theGrio a parlé exclusivement au Dr. Antoine Fauci des Instituts nationaux de la santé.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’un récent point de presse à la Maison Blanche. (Photo par Alex Wong/.)

Le Dr Fauci a expliqué que la décision de déployer des injections de rappel dépend de la performance des “personnes qui participent aux essais cliniques pour voir combien de temps dure le niveau de protection élevée”.

“Quand il commencera à diminuer, nous envisagerons sérieusement d’avoir besoin d’un rappel”, a ajouté le Dr Fauci.

Même avec ces nouvelles sur d’éventuelles injections de rappel, il y a encore un grand nombre d’Américains qui n’ont pas eu leur première série de vaccinations. Le Dr Fauci estime que l’impératif pour les personnes de couleur est de se faire vacciner, et a souligné qu’il utilisait les adresses de début au cours de cette saison de remise des diplômes pour faire valoir le point.

Selon Black Futures Lab, plus de 60 000 Noirs sont morts du COVID-19. Leurs données indiquent que les Noirs représentent 13,7% du nombre total de décès liés au COVID avec seulement 8,5% des personnes complètement vaccinées.

« C’est très réel. Ce n’est pas inventé, ce n’est pas imaginaire. C’est très, très réel. Et nous devons commencer maintenant en tant que société à réaliser que toutes ces choses que les personnes brunes et noires traversent depuis la naissance, je veux dire, le manque d’accessibilité à une alimentation appropriée, le manque de soins médicaux de sorte que lorsque vous êtes hypertendu, vous ne le savez pas jusqu’à ce que vous ayez déjà eu un accident vasculaire cérébral. C’est complètement inacceptable », a souligné le Dr Fauci.

Il existe une compréhension intrinsèque de ce dont parle le Dr Fauci pour contrecarrer la spirale mortelle des disparités en matière de santé. Dr. Walter Kimbrough, le président de l’Université Dillard à la Nouvelle-Orléans, a participé à l’essai du vaccin et il a déclaré qu’il n’avait pas reçu de vaccin mais un placebo.

Le Dr Walter M. Kimbrough prend la parole sur scène au 2019 ESSENCE Festival présenté par Coca-Cola au Ernest N. Morial Convention Center le 5 juillet 2019 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. (Photo de Paras Griffin/. pour ESSENCE)

Kimbrough a été convaincu de participer au procès par le président de l’Université Xavier, Reynold Verret, qui est immunologiste.

Kimbrough veut que la communauté noire et brune comprenne que nous sommes susceptibles de mourir et d’être handicapés en raison de COVID-19.

“Nous cherchons une raison de ne pas faire quelque chose qui nous profitera à nous et à nos familles”, a déclaré Kimbrough. « Parce que cette maladie nous affecte de manière disproportionnée, cela n’a aucun sens pour nous. »

Kimbrough a déclaré que la réalité de la grave menace que COVID représentait pour la communauté noire s’est effondrée lorsque son jeune frère est décédé des suites du virus.

« Il était en surpoids, donc il avait des comorbidités. Ils l’ont finalement fait aller à l’hôpital un vendredi matin. Il était mort dimanche”, a-t-il expliqué.

Le Dr Fauci et Kimbrough sont tous deux d’accord sur le fait que les communautés noires aux États-Unis ont désespérément besoin du vaccin en raison de notre relation avec des conditions préexistantes, mais d’un point de vue mondial, il en va de même alors que l’accès reste un obstacle.

Président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Rép. Grégory Meeks de New York a expliqué au Grio son rôle actif dans la sécurisation des vaccins pour les communautés des Caraïbes.

Le président, le représentant Gregory W. Meeks, s’exprime alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken témoigne devant le comité de la Chambre des affaires étrangères le 10 mars 2021 à Capitol Hill à Washington, DC. (Photo de Ting Shen-Pool/.)

“J’ai parlé à un certain nombre de membres de l’administration, par exemple, pour m’assurer que nous y obtenions des vaccins, numéro un, qui les aideront à réduire certains des effets du virus”, a déclaré Meeks.

Un autre effort mondial de vaccination est en cours avec un accent sur l’Afrique. La Maison Blanche a annoncé un partenariat avec la Fondation Mastercard et MasterCard pour envoyer des vaccins dans d’autres pays. Dans le cadre de leur engagement mondial, les sociétés de financement promettent un financement de 1,3 milliard de dollars pour fournir des vaccins aux populations du continent africain.

L’équivalent africain des Centers for Disease Control aux États-Unis recevra les fonds et aura la possibilité de déterminer quels vaccins acheter parmi les nombreuses options maintenant disponibles. Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki a déclaré lors du briefing de la Maison Blanche mardi, “c’est un ajout bienvenu à notre annonce de la semaine dernière qu’environ 5 millions de notre première tranche de vaccins COVID-19 seront partagés avec les pays africains, en coordination avec l’Union africaine”.

