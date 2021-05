Le Dr Fauci lâche une bombe, affirmant qu’il n’est pas convaincu que COVID s’est développé naturellement – .

Dans une interview avec le Dr Anthony Fauci publiée à peu près à la même époque l’année dernière par National Geographic, le directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a fortement rejeté l’idée que le virus au cœur de la pandémie COVID-19 – qui au moment de la rédaction de cet article, il a tué environ 590 000 Américains – était probablement un virus naturel. Qu’il n’a pas été concocté dans un laboratoire, en d’autres termes, comme certains adeptes de la théorie du complot avaient commencé à le soupçonner, ni que ce n’était le résultat d’un accident quelconque provenant de l’Institut chinois de virologie de Wuhan (la soi-disant ” théorie). “Si vous regardez l’évolution du virus chez les chauves-souris, ce qui existe actuellement est très, très fortement penché vers ce (virus) qui n’aurait pas pu être manipulé artificiellement ou délibérément – la façon dont les mutations ont naturellement évolué”, a déclaré le Dr Fauci. NatGeo. «Un certain nombre de biologistes évolutionnistes très qualifiés ont dit que tout ce qui concerne l’évolution par étapes au fil du temps indique fortement qu’elle a évolué dans la nature, puis a sauté des espèces.

Exactement 12 mois plus tard, cependant, le Dr Fauci est maintenant le conseiller médical en chef de la Maison Blanche Biden, et il semble maintenant prêt à faire un 180 sur l’origine de la pandémie de coronavirus. En guise de partage d’une mise à jour du coronavirus ces derniers jours lors d’un événement Poynter, «United Facts of America: A Festival of Fact-Checking», il a donné la réponse suivante après avoir été interrogé sur toutes les différentes possibilités qui pourraient expliquer l’origine du virus COVID-19. «Il y a encore beaucoup de trouble autour des origines du COVID-19, alors je voulais vous demander, êtes-vous toujours convaincu qu’il s’est développé naturellement?» Lui a demandé Katie Sanders de PolitiFact. Inutile de dire que sa réponse a laissé de nombreux internautes et utilisateurs de médias sociaux consternés, d’autant plus que la réponse qui prévaut depuis un an maintenant à quiconque se demandait simplement si un accident quelconque aurait pu causer le virus au cœur de la pandémie a été traité avec le même niveau de mépris que vous réserveriez à quelqu’un qui pense que la terre est plate.

Réponse du Dr Fauci: «Non en fait», a-t-il dit, environ 12 minutes après le début de l’événement (dont des images sont disponibles ici). «Je n’en suis pas convaincu. Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous découvrions au mieux de nos capacités exactement ce qui s’est passé. Tout en poursuivant, le Dr Fauci a ajouté qu’il y avait certainement des experts faisant autorité qui ont enquêté et déclaré que le COVID-19 est probablement issu d’un réservoir animal quelconque, «mais cela aurait pu être autre chose. Et nous devons le découvrir. »

Fauci dit maintenant qu’il n’est pas convaincu que le coronavirus est apparu naturellement et il approuve une enquête plus approfondie sur les laboratoires de Wuhan. Un énorme changement par rapport à ce qu’il a dit pendant de nombreux mois. Wow. https://t.co/uDLtl1pXCB – Josh Rogin (@joshrogin) 22 mai 2021

Comme si cela n’ajoutait pas un peu de, dirons-nous, une texture intéressante à ce que la sagesse conventionnelle pensait avoir compris jusqu’à présent sur le coronavirus, le Wall Street Journal a ajouté dimanche une autre ride – qu’au moins trois chercheurs de l’institut de virologie à Wuhan, en Chine, où la pandémie est apparue, aurait été suffisamment malade pour avoir besoin de soins hospitaliers en novembre 2019, ce qui suggère que notre compréhension du calendrier de la pandémie ainsi que la centralité de l’institut dans cette pandémie pourraient devoir être réexaminées.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette nouvelle crée des ondes de choc en ligne. «Le journal a déclaré que le rapport – qui fournit de nouveaux détails sur le nombre de chercheurs touchés, le moment de leur maladie et leurs visites à l’hôpital – pourrait ajouter du poids aux appels pour une enquête plus large sur la question de savoir si le virus COVID-19 aurait pu s’échapper du virus. laboratoire », note . à propos des résultats du WSJ.

WSJ EXCLUSIVE: Trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan sont tombés suffisamment malades en novembre 2019 pour se faire soigner à l’hôpital, selon un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant https://t.co/iWDjjtqA3Y – Anthony DeRosa 🗽 (@Anthony) 23 mai 2021

Le timing du rapport du WSJ est également important, car il intervient alors que l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé est sur le point d’annoncer sa prochaine étape dans une enquête plus large sur les origines de la pandémie de coronavirus. Dimanche, pendant ce temps, le ministère chinois des Affaires étrangères, sans surprise, a fustigé ces développements des États-Unis: «Les États-Unis continuent de faire du battage sur la théorie des fuites de laboratoire», a déclaré le ministère à la demande du WSJ. “Est-il vraiment préoccupé par la recherche de la source ou par le fait d’essayer de détourner l’attention?”

Il y a environ une semaine, l’ancien écrivain scientifique du New York Times, Donald McNeil Jr. – qui, jusqu’à sa démission du journal pour une question sans rapport avec lui, était l’un des principaux journalistes aux États-Unis couvrant la pandémie – a écrit un article intitulé «Comment j’ai appris à Arrêtez de vous inquiéter et adorez la théorie des fuites en laboratoire. »

Au début du printemps 2020, explique-t-il, «j’ai rapporté un article pour le New York Times dans lequel j’ai mis le titre provisoire:« Le nouveau coronavirus n’est «clairement pas une fuite de laboratoire», disent les scientifiques. Il n’a jamais fonctionné. Pour deux raisons. La plus importante de ces raisons est qu’il y avait une fissure à l’intérieur du Times lui-même. McNeil explique que les écrivains couvrant la sécurité nationale entendaient des sources de l’administration Trump («bien que de manière anonyme et sans preuves tangibles», ajoute McNeil) que l’origine du coronavirus était une fuite de laboratoire qui était dissimulée par les autorités chinoises. Pendant ce temps, «nous, les journalistes scientifiques, entendions des virologues et des zoologistes – de manière officielle et détaillée – dire que les chances étaient écrasantes qu’il ne s’agisse pas d’une fuite de laboratoire, mais d’un débordement animal.»

La pièce entière de McNeil vaut la peine d’être lue. «L’argument du rasoir d’Occam – quelle est l’explication la plus vraisemblable, animal ou laboratoire? – continue de se déplacer dans la direction de ce dernier », note-t-il à un moment donné.

«Le tout n’est peut-être qu’un cas froid, et le restera pour toujours. Mais il reste plus de braises à tamiser. Le monde entier, y compris la Chine, a besoin d’une réponse ferme, quelle que soit la personne à blâmer – afin que nous puissions éviter que cela ne se reproduise. »

