Le Dr Fauci vient d’avertir d’une catastrophe potentielle de coronavirus – BGR

Quiconque essaie de se tenir au courant des derniers gros titres liés aux coronavirus du monde entier en ce moment est susceptible de se sentir un peu chaotique, grâce à une flambée des vaccinations aux États-Unis, mais aussi à la quantité encore inconfortablement élevée d’hésitation aux vaccins, les cas de coronavirus étant par rapport à leur pic hivernal, mais toujours en plein essor à travers Europem et la vie avec le sentiment qu’elle pourrait bientôt revenir à la normale, à moins que la réouverture des États trop tôt n’écrase cette perspective.

Lors d’une apparition sur Rencontrez la presse de NBC Au cours du week-end, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a reconnu l’amélioration que les États-Unis ont constatée ces dernières semaines – l’amélioration durement gagnée, grâce à une année de personnes vivant avec des restrictions sur les mouvements personnels et sur la visite des entreprises et des écoles, ainsi que la course pour vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible. Mais il a également averti que nos progrès pouvaient être rapidement annulés, par exemple en n’attendant pas qu’une masse critique de personnes se fasse vacciner et en abandonnant les mandats de masque facial et en rouvrant trop tôt. Les États-Unis, comme il l’a dit, ne sont pas encore «dans la zone finale» de la pandémie.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission

«Quand j’entends revenir complètement sur les mesures de santé publique, en disant plus de masques, non rien de tout cela, c’est une affaire risquée», a déclaré le Dr Fauci. «Ne lancez pas le ballon sur la ligne des cinq verges. Attendez d’être dans la zone de fin. Nous ne sommes pas encore dans la zone des buts. »

C’est exactement ce qui se passe actuellement en Europe, a poursuivi le Dr Fauci dans une interview séparée au cours du week-end. Trop de gens, et trop d’agents publics là-bas, ont commencé à assouplir les diverses mesures de sécurité plus tôt qu’ils n’auraient dû. De nouvelles restrictions de verrouillage sont désormais en vigueur en Italie, avec dix régions du pays classées comme «zones rouges». Cela signifie qu’ils sont soumis aux restrictions les plus sévères – avec des écoles ainsi que des entreprises non essentielles fermées.

ICYMI: Le Dr Fauci dit que «les gens vont écrire… et historiquement se prononcer sur [Covid-19] pour les années à venir. » #MTP Fauci: «Nous savions que ça allait être mauvais, mais cela s’est avéré être juste un exemple historique de ce qu’un virus pandémique peut faire.» pic.twitter.com/QCXkVL1oox – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 15 mars 2021

Entre-temps, Le gardien note que les responsables de la santé en Allemagne et en France appellent à de nouveaux verrouillages nationaux alors qu’une nouvelle vague de cas de coronavirus remplit les salles d’urgence là-bas. «Plus d’un an après le début de l’urgence sanitaire, nous sommes malheureusement confrontés à une nouvelle vague d’infections», a déclaré le Premier ministre italien Mario Draghi, selon le journal. «Le souvenir de ce qui s’est passé au printemps dernier est vivant et nous ferons tout pour éviter que cela ne se reproduise.»

Aux États-Unis, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a parlé de ce point lors du briefing de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche lundi. Bien que les États-Unis aient «parcouru un long chemin par rapport à ce que nous étions au début de janvier», il y a encore du travail à faire. Par exemple, cela pourrait être un signe inquiétant: «Vendredi dernier», a expliqué le Dr Walensky, «nous avons vu plus de voyageurs passer par nos aéroports – plus de 1,3 million. C’est le plus grand nombre de voyageurs que nous ayons eu en une seule journée depuis mars dernier, avant que l’OMS ne déclare la pandémie mondiale.

«Dans certaines régions du pays, le temps a commencé à se réchauffer et avec les horloges changées ce week-end, nos journées peuvent sembler un peu plus ensoleillées. Et avec le temps plus chaud à venir, je sais qu’il est tentant de vouloir se détendre et de baisser la garde, en particulier après un hiver rigoureux qui a malheureusement connu le plus grand nombre de cas et de décès pendant la pandémie jusqu’à présent. Tout cela intervient, bien sûr, dans le contexte, toujours, de dizaines de milliers de nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis chaque jour. Tout cela pour dire, encore une fois, que la bonne nouvelle vient avec un rappel que tout peut changer pour le pire si nous essayons de revenir à la normale trop vite, trop tôt.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission