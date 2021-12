Le Dr Helmut Marko fait l’éloge de Mercedes pour son « grand geste » avec le retrait de la protestation

Un sympathique Helmut Marko a félicité Mercedes pour son « grand geste » en ne prenant pas leur combat pour le titre 2021 dans la salle d’audience.

Mercedes a passé les premiers jours après le très controversé Grand Prix d’Abou Dhabi à délibérer sur l’opportunité de porter leur plainte devant la Cour d’appel internationale, à la suite d’une décision soudaine de Race Control d’autoriser uniquement les voitures doublées entre le leader de la course Lewis Hamilton et son rival pour le titre Max. Verstappen pour se défaire.

En conséquence, cela a créé une épreuve de force d’un tour pour le titre sur le circuit de Yas Marina, mais c’est celui qui a laissé Hamilton, qui avait dominé la course jusque-là, gravement désavantagé étant donné que Verstappen a utilisé la période de Safety Car après Nicholas Latifi. crash au stand pour des pneus neufs. Hamilton est resté dehors.

Mercedes a immédiatement déposé deux protestations à la suite de la tournure dramatique, mais les deux ont été rejetées par la FIA. Quelques heures plus tard, les Silver Arrows ont fait part de leur intention de faire appel de la décision et ont ainsi créé une fenêtre de 96 heures pour déclarer officiellement leur statut.

Le « jour de la date limite », Mercedes a annoncé qu’elle retirait l’appel et Verstappen s’est uni à son titre de champion du monde plus tard dans la journée lors du gala de remise des prix de la FIA – un événement auquel Toto Wolff et Lewis Hamilton ont refusé d’assister.

Mercedes et Red Bull ont échangé de nombreuses insultes au cours de la campagne 2021, mais Marko a fait preuve de compassion pour leurs rivaux et comprend leur frustration quant à la conclusion de la finale de la saison.

Cependant, il tenait toujours à mentionner que Red Bull a subi son propre malheur tout au long de l’année.

« Je dis juste que Mercedes a fait un grand geste pour abandonner l’appel », a déclaré Marko dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

« Hamilton n’a sans doute pas eu de chance à Abu Dhabi, mais nous n’avons pas eu de chance à Silverstone, Budapest et Bakou. Ce sont les courses.

« Je comprends leur mécontentement.

« Maintenant, c’est à la FIA, au nouveau président de travailler sur un système qui aidera Michael Masi car il ne peut pas tout faire tout seul. »

Ces appels à la réforme se sont généralisés après la conclusion du Grand Prix d’Abou Dhabi, le président du GPDA, Alex Wurz, déclarant à PlanetF1 qu’un « terrain de jeu équitable » est désormais impératif pour le sport dans les années à venir.