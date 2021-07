Le Dr Hilary Jones a critiqué pour être sans masque à Wimbledon dans une diatribe de radio furieuse | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’animateur de TalkRADIO, Patrick Christys, a qualifié le Dr Hilary Jones d'”hypocrite rampant” après avoir été aperçu sans masque alors qu’il regardait le tennis à Wimbledon cette semaine. Le Dr Hilary, qui apparaît régulièrement sur Good Morning Britain et This Morning d’ITV, a également fait face à une réaction des téléspectateurs après la diffusion d’images de son apparition. M. Christys a proclamé que c’était “une règle pour eux, et une autre règle pour nous” lors de sa furieuse diatribe radio sur les restrictions liées aux coronavirus.

M. Christys a déclaré: “Il y a un médecin de la télévision, le Dr Hilary Jones.

“C’est un homme suave, il est toujours à la télé sur Good Morning Britain ou This Morning, disant que nous devons tous porter des masques en public.

“Il dit que tout le monde a un devoir public profondément ancré de respecter les règles. Ensuite, il se rend à Wimbledon, s’assoit dans la loge royale et n’a pas de masque dans une foule pleine de monde.

“Espèce d’hypocrite rampant ! Descends de mon écran de télévision. Comment oses-tu t’asseoir là à Wimbledon sans masque, quand tu nous dis que nous devons porter des masques en public.”

Il a poursuivi: “Vous êtes responsable de la peur et de la panique.

« Vous êtes responsable du fait que 70% des gens veulent toujours que les restrictions continuent après le coronavirus. Où descendez-vous ?

“Nous devrions le réserver pour l’émission parce que j’adorerais l’avoir avec lui.

“Cela m’a vraiment blessé. C’est une règle pour eux, une règle pour nous. Ils sont Project Fear.

“Comment pouvez-vous dire que c’était un événement sécurisé par Covid ? La folie absolue, l’hypocrisie de ces personnes.”

Il a ajouté: “Ils sont prudents, ils sont raisonnables, et c’est une grande et vaste arène en plein air.

“Ce sont donc des circonstances atténuantes donc, vous savez, j’ai obéi aux règles.

“Bien sûr, j’ai eu des retours négatifs comme tout le monde, mais j’ai respecté les règles.

« Si nous vivons avec Covid, nous devons utiliser ces comportements atténuants. »

Plus tôt cette semaine, un sondage Ipsos Mori pour The Economist a révélé qu’une minorité importante de personnes au Royaume-Uni serait heureuse que les restrictions de Covid, y compris un couvre-feu à 22 heures, soient en place indéfiniment.

Environ 70% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que les règles sur le port de masques dans les magasins et les transports publics devraient rester en place pendant au moins un mois.