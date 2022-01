Le Dr Hilary Jones dit que la perte de poids « pas seulement une question de vanité » au milieu d’une pandémie

Le Dr Hilary Jones exhorte la nation à se remettre en mouvement après deux ans, principalement à l’intérieur (Photo: . / Rex)

Perdre du poids n’est «pas seulement une question de vanité» et des mesures sont nécessaires pour inverser les méfaits indirects tels que la réduction de l’activité qui a émergé pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré un éminent médecin.

Le médecin de la télévision, le Dr Hilary Jones, qui apparaît régulièrement sur Lorraine ainsi que Good Morning Britain, a décrit « presque une épidémie d’obésité » au Royaume-Uni, qui, selon lui, a été exacerbée par la crise de Covid-19.

Le médecin généraliste a déclaré que perdre du poids est « aussi important que d’arrêter de fumer », avec de nombreux avantages physiques et psychologiques ainsi que « une meilleure apparence sur la balance ».

Il a déclaré à l’agence de presse PA: « C’est ce que nous appelons les dommages indirects de la pandémie. Alors les gens se sont en quelque sorte enfermés dans leurs quatre murs à la maison, ils mangent pour se réconforter, ils mangent parce qu’ils s’ennuient, ils font moins d’activité physique… oui, ça a été un mal indirect, et maintenant nous devons inverser cela.

«Il n’est jamais trop tard pour inverser ces choses.

« Donc, nous avons eu la nuit la plus longue … les heures les plus sombres, maintenant les jours s’allongent, et chaque jour nous avons l’occasion de faire un peu d’exercice, quel qu’il soit, de réfléchir à ce que nous mangeons, à la taille des portions. que nous consommons et ce que nous mangeons, et nous devons bien sûr inverser les dommages indirects causés par la pandémie, mais il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire.

Il a déclaré que les gens n’avaient jamais dépassé le « point de non-retour » lorsqu’il s’agissait de perdre du poids, et qu’une perte de seulement cinq pour cent du poids corporel d’une personne peut avoir « d’énormes avantages » dans plusieurs domaines.

Il a exhorté les individus à se fixer «un objectif qui leur donne un défi», comme une course à pied ou un parcours d’obstacles de cinq kilomètres, et à s’associer pour rester motivés.

Encoura- pour changer les choses, votre corps appréciera ce que vous faites.

Le Dr Jones, qui a dénoncé les conseils «illogiques» du Premier ministre Boris Johnson sur Covid début décembre concernant le travail à domicile mais les fêtes de Noël se poursuivent, s’exprimait pour marquer le lancement d’une nouvelle campagne Better Health, soutenue par le ministère de la Santé et Services sociaux (DHSC) et le NHS.

On estime que plus de six adultes sur 10 (63%) présentent un risque accru de maladies graves ou de tomber gravement malades avec un coronavirus parce qu’ils sont en surpoids, avertit-il.

La campagne met en évidence six avantages qui pourraient avoir un impact durable sur une personne en ayant un poids plus sain.

Ceux-ci incluent la réduction du risque de cancers courants, de maladies cardiaques, de diabète, d’augmentation de la pression artérielle et d’hospitalisation avec Covid-19, et moins de tension due aux douleurs chroniques du dos et des articulations.

La ministre de la Santé publique, Maggie Throup, a déclaré: » Janvier est une excellente période de l’année pour prendre des résolutions et j’espère que les gens pourront l’utiliser comme un moment de départ pour être plus actifs et manger plus sainement – en particulier lorsque la perte de poids peut avoir un tel impact. impact positif sur notre santé, notamment en réduisant le risque de tomber gravement malade avec Covid-19.

Le médecin-chef adjoint, le Dr Jeanelle de Gruchy, qui est co-responsable du Bureau pour l’amélioration de la santé et les disparités, a ajouté: «La nouvelle année est le moment idéal pour apporter des changements sains.

« La campagne Better Health décrit les avantages pour la santé de perdre du poids et donne aux gens les outils et les ressources nécessaires pour apporter de petits changements afin d’améliorer leur santé. »

