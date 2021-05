Le Dr Hilary Jones émet des avertissements pour les vacanciers se rendant en Espagne ⋆ .

Le Dr Hilary Jones a rappelé aux vacanciers les risques de s’envoler pour l’Espagne lors de l’épisode de Lorraine d’aujourd’hui.

L’Espagne a officiellement levé les restrictions pour les voyageurs britanniques à partir d’aujourd’hui, les visiteurs n’ayant plus besoin de passer un test PCR Covid-19. Cependant, les touristes voyageant dans le pays devront toujours être mis en quarantaine à leur retour en vertu des règles britanniques.

Soulignant les dangers potentiels, le Dr Hilary a commencé: «L’Espagne est désespérément désireuse de tourisme car son économie en dépend. Je comprends cela, mais ils sont toujours sur la liste orange.

“ Vous avez le risque d’aller à l’aéroport, de monter dans l’avion, l’Espagne dit même que vous n’avez pas à passer un test négatif avant de partir, cela m’inquiète.

«Ce dont vous devez vous rappeler, c’est que vous êtes assuré lorsque vous y arrivez? Et si vous tombez malade en arrivant sur place? L’incubation de Covid-19 est de cinq à sept jours. Si vous tombez malade en Espagne, vous y resterez coincé, vous ne pourrez pas rentrer chez vous.

«Êtes-vous assuré? Est-ce que c’est ce que tu veux?’

Le Dr Hilary a ajouté: “ Vous savez que vous devrez vous auto-isoler à votre retour à la maison car ils figurent sur la liste orange du Royaume-Uni. Il y a donc toutes sortes de problèmes.

La ministre des Affaires étrangères Anne-Marie Trevelyan a également exhorté les Britanniques à ne pas se rendre en Espagne.

S’adressant à Sky News, elle a déclaré: “Le Premier ministre a clairement indiqué que, pour l’instant, l’ambre signifie” s’il vous plaît ne partez pas à moins qu’il y ait une raison familiale urgente et ainsi de suite “parce que nous essayons toujours de progresser lentement sur notre route. carte pour pouvoir ouvrir le 21 juin et nous voulons le faire de manière régulière et prudente.

Elle a ajouté: “Nous espérons beaucoup que, évidemment, les chiffres orange deviendront plus verts en temps voulu” mais “pour le moment, aujourd’hui, cela signifie que les pays orange ne sont vraiment pas sûrs d’aller”.

Le 17 mai a vu l’introduction du système de feux de signalisation routière du gouvernement britannique.

Bien que les pays soient classés comme verts, ambrés ou rouges, il y a encore une certaine confusion sur les endroits où nous pouvons voyager.

