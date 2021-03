Le Dr Hilary Jones a critiqué ceux qui participaient à des rassemblements de masse après la publication d’images de grands groupes enfreignant les règles de distanciation sociale, à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Lundi 29 mars, des changements aux règles de verrouillage sont entrés en jeu, permettant à six personnes ou jusqu’à deux ménages de se mélanger à l’extérieur dans des espaces publics ou des jardins privés.

Des images de foules immenses se rassemblant partout au Royaume-Uni dans des parcs et sur la plage de Brighton alors que les températures atteignaient 24 degrés, et en les voyant, le Dr Hilary a critiqué ceux qui ne continuaient pas à s’en tenir à la distanciation sociale.

«Les images parlent d’elles-mêmes… un groupe de six ne peut pas se distancer socialement s’il est assis juste à côté d’un autre groupe de six. Quand je regarde ces photos, je m’inquiète pour l’avenir », a-t-il déclaré mardi dans Good Morning Britain.

Bien qu’il ait déclaré qu’il était beaucoup mieux pour les gens de socialiser à l’extérieur qu’à l’intérieur, il a averti que si les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées, les cas d’infection augmenteront.

«Quand vous avez des rassemblements de masse comme celui-là, vous allez avoir des transmissions du virus», a-t-il insisté.

Le Dr Hilary a critiqué ceux qui participaient à des rassemblements de masse sans distanciation sociale (Photo: ITV)



Les foules se sont rassemblées pour profiter de la canicule alors que les restrictions se sont atténuées (Photo: ITV)

Le Dr Hilary a poursuivi en expliquant que si 55% des personnes ont désormais des anticorps anti-Covid-19 et que les données suggèrent que « les infections graves, les hospitalisations et les décès réduiront considérablement », il a souligné que la vaccination ne peut pas être « fiable seule » et que les gens ont besoin d’agir avec prudence.

L’animateur du GMB, Ranvir Singh, s’est ensuite demandé si l’objectif de l’assouplissement du verrouillage était de «tester jusqu’où nous en sommes».

Elle a déclaré: « Le point n’est-il pas de tester jusqu’où nous en sommes? Ce genre de chose hier n’est pas idéal, mais n’est-ce pas, dans un sens, le but – de ne pas enfreindre les règles, mais d’être encouragé à sortir.

Le Dr Hilary a répondu: « Je comprends complètement cela, je ne veux pas être une joie de tuer, mais nous devons le faire avec prudence, nous devons regarder la science – qu’avons-nous appris des verrouillages précédents si nous facilitons le verrouillage trop rapidement? Personne ne veut ça.

Ses commentaires sont intervenus après que le Dr Hilary eut précédemment exprimé ses inquiétudes face à une troisième vague de coronavirus frappant le Royaume-Uni depuis l’Europe.

Le professionnel de la santé a déclaré qu’il ne pensait pas que les règles de verrouillage devraient être abandonnées tant que 90% de la population n’aura pas été vaccinée.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6 heures du matin sur ITV.



