Le Dr Hilary Jones suggère que les masques devraient être réintroduits dans les écoles

Le Dr Hilary Jones a suggéré que les masques faciaux et la distanciation sociale devraient être réintroduits dans les écoles alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter.

Les écoles fonctionnent en grande partie normalement après la suppression des mesures obligatoires pour le début de la nouvelle année scolaire, ce que les syndicats ont critiqué.

Il a été révélé que des centaines de milliers d’élèves n’étaient pas dans les salles de classe pour des raisons liées à Covid-19 au début de ce mois, ce nombre continuant d’augmenter.

Apparaissant sur Good Morning Britain, l’expert en santé a été interrogé sur ce qu’il faut faire pour empêcher la hausse des chiffres.

‘Nous savons [children] sont des transmetteurs, ce sont des super transmetteurs, ils l’ont toujours été, d’infections virales », a-t-il déclaré à Susanna Reid et Richard Madeley.

«Ils ne tombent généralement pas malades, et évidemment, lorsqu’ils sont positifs, ils doivent rester à la maison et s’isoler. Ceci est un vrai problème.

Le Dr Hilary a suggéré que des mesures devraient être réintroduites dans les écoles (Photo: ITV)

«Ils manquent beaucoup d’éducation et les enseignants sont inquiets. C’est un problème, nous sommes très lents avec le déploiement des vaccinations en ce moment pour les 12 ans+, nous n’avons vacciné qu’environ 9% de cette cohorte.

« Le gouvernement disait qu’il voulait que la plupart d’entre eux soient terminés à mi-mandat. »

Lorsque Richard lui a demandé s’il pensait que les mesures devraient être à nouveau rendues obligatoires dans les salles de classe, il a répondu: « Oui, je pense que toute mesure qui réduit le nombre de cas…

«Actuellement, une personne sur 280 dans ce pays a le Covid-19, nous avons donc un grand nombre, 40 000 cas qui sont confirmés quotidiennement en laboratoire pour le moment. C’est donc un problème.

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a récemment révélé que les masques étaient une mesure vers laquelle les ministres pourraient se tourner si les cas continuaient d’augmenter, mais a signalé qu’il ne réintroduirait pas de bulles.

S’adressant à Sky News, il a déclaré: » La bonne nouvelle est que – et grâce aux brillants enseignants et personnel de soutien, aux parents et aux enfants – 99% des écoles sont ouvertes.

«La fréquentation a augmenté, le dernier ensemble de chiffres que j’ai examiné était d’environ 90%, ce qui évidemment fluctue en fonction des taux d’infection.

« Mais ma priorité est de protéger l’éducation, de garder ces écoles ouvertes. »

Concernant les masques, il a ajouté: « Nous avons un plan d’urgence, comme vous vous en doutez, il contient de nombreuses éventualités, y compris des masques, absolument. »

