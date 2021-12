Le Dr Ingo Froböse explique les précautions à prendre pour le retour de Joshua Kimmich au Bayern Munich

Joshua Kimmich a finalement pu sortir de quarantaine à la fin de la semaine dernière et reprendre un entraînement léger après avoir passé la majeure partie du mois dernier chez lui.

Kimmich a dû se retirer du camp allemand lors de la dernière pause internationale après être entré en contact étroit avec quelqu’un qui pourrait être positif pour le coronavirus, puis s’est ensuite révélé positif lui-même peu de temps après. Il a raté les six derniers matches du Bayern, toutes compétitions confondues, contre Augsbourg, Dynamo Kiev, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, Barcelone et Mayence. En raison de ce que l’on appelle une « infiltration pulmonaire » découverte lors des analyses, Kimmich ne jouera pas avant 2022 pour le Bayern par mesure de précaution.

Kimmich lui-même a déclaré qu’il se sentait bien, même après un entraînement léger, mais le Dr Ingo Froböse de l’Université allemande du sport de Cologne a récemment expliqué à Bild les raisons pour lesquelles le club prend toutes les précautions possibles avec l’infiltration pulmonaire (Tz). Le nouveau coronavirus a tendance à provoquer des réponses inflammatoires dans les organes du corps, ce qui peut provoquer un certain nombre de problèmes différents, dont certains sont très préoccupants. « Les Bavarois ont annoncé ‘une légère infiltration’ pour ne pas avoir à dire exactement ce qui se cache derrière. Il y a un certain nombre de conséquences corona, souvent une pneumonie, qui se traduit ensuite par une infiltration. En règle générale, il s’agit de liquide, dans près de 80% des cas en réaction à des processus inflammatoires – ici après la réaction immunitaire à la suite de COVID-19 », a expliqué Froböse.

Bien que probablement seulement temporaire, Kimmich, comme d’autres qui ont souffert du virus, n’aura pas les mêmes capacités V02 max auxquelles il est habitué. L’inflammation et l’infiltration dans les poumons peuvent être gravement compliquées si trop de stress est ajouté trop rapidement, ce qui pourrait par la suite affecter le myocarde du cœur. « La conséquence de l’infiltration est que le volume pulmonaire n’est plus disponible au maximum. Le corps réagit à l’infiltration, donc une inflammation est à prévoir. Si le stress est trop précoce, cela peut entraîner des conséquences massives, notamment une inflammation du muscle cardiaque », a expliqué Froböse.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Bien que le risque puisse encore être relativement faible pour un stress supplémentaire provoquant de graves problèmes d’inflammation pour Kimmich, les kinés et les médecins du Bayern veulent prendre absolument toutes les précautions pour ne pas risquer de causer des problèmes. C’est tout à fait le bon protocole pour Kimmich, comme l’a déclaré Froböse, « parce qu’ils commencent souvent beaucoup trop tôt et ne guérissent pas correctement les infections, et parce qu’ils atteignent leurs limites plus rapidement et sollicitent leurs organes plus rapidement. C’est la chose la plus importante : les infections doivent être guéries ! C’est pourquoi la rupture est désormais tout à fait appropriée pour Kimmich. Les autres organes doivent être épargnés, notamment pour ne pas toucher le cœur important. »

Bien sûr, comme Froböse l’avait déjà exhorté lors de discussions antérieures avec Bild, le risque d’infection et d’inflammation aurait été plus faible si Kimmich avait pris la décision de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Le milieu de terrain avait fait part de ses inquiétudes quant aux raisons pour lesquelles il ne voulait pas se faire vacciner contre le virus lorsqu’il était pressé à ce sujet. S’il a certainement le droit de s’inquiéter et de prendre sa propre décision, il a raté une étape cruciale pour le Bayern et Froböse craint qu’il y ait un risque élevé de complications supplémentaires. « Kimmich pourrait avoir des problèmes avec ses articulations – ce serait le moindre de deux maux. Le grand mal serait d’autres organes – et puisque le cœur et les poumons sont si étroitement liés parce que les poumons alimentent le cœur, le risque d’inflammation du muscle cardiaque est nettement plus élevé. C’est une conséquence grave pour un athlète, qui le mettrait généralement hors de la circulation pendant au moins six mois », a-t-il expliqué.

Karl Lauterbach, ministre fédéral allemand de la Santé, est également intervenu sur la situation de Kimmich, affirmant que ce n’était « pas un mince exploit » quand quelqu’un comme Kimmich tombe malade. Il a également adressé ses meilleurs vœux au milieu de terrain. « Un tel cas montre, bien sûr, à quel point l’infection est dangereuse. Et pourtant, ce n’est pas une mince affaire quand quelqu’un comme Joshua Kimmich tombe malade. Je pense que c’est mal de porter des accusations ici. J’espère qu’il retrouvera une pleine santé et qu’il pourra vraiment offrir à nouveau la performance en équipe nationale qu’il a toujours été en mesure d’offrir », a-t-il déclaré.