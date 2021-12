Le Dr Jozsef Piri plaide non coupable du meurtre de 2019

Un médecin de Floride accusé d’avoir abattu un chauffeur de camion de livraison dans le Vermont lors d’un incident de rage au volant il y a plus de deux ans a officiellement plaidé non coupable d’accusations de meurtre dans l’État de Green Mountain. Comparaissant virtuellement devant la Cour supérieure du comté de Windham dans le Vermont lundi, un homme de 49 ans Jozsef Piri, de Naples, a plaidé non coupable à un chef de meurtre au deuxième degré, a rapporté WCAX-TV, filiale de Burlington CBS.

Piri a été arrêté par les autorités de Floride au début du mois dans le cadre de la mort par balle en novembre 2019 d’un natif de Boston, âgé de 44 ans. Roberto Fonseca-Rivera.

Selon le rapport, Fonseca-Rivera a été retrouvé mort au volant de son camion de livraison alors qu’il s’arrêtait entre des restaurants locaux sur la route 103 le 1er novembre 2019. Un collègue a demandé un contrôle de bien-être sur le véhicule de Fonseca-Rivera après avoir apparemment regardé son traceur GPS du camion et constatant que son véhicule était à l’arrêt pendant une longue période. À leur arrivée sur les lieux, les premiers intervenants ont trouvé Fonseca-Rivera mort d’une blessure par balle au menton.

Selon WBTS-TV, filiale de Boston NBC, les enquêteurs ont déclaré que la balle semblait avoir été tirée depuis l’avant du camion, la balle traversant le pare-brise avant de toucher Fonseca-Rivera d’une manière compatible avec le tireur se trouvant dans un autre véhicule.

Un affidavit de police obtenu par le Tampa Bay Times aurait déclaré que Piri conduisait sur la route 103 sur le chemin du retour vers son domicile dans le Connecticut et que son véhicule se trouvait juste devant celui de Fonseca-Rivera au moment de la fusillade. Les enquêteurs auraient déclaré avoir pu placer la Toyota Tundra de Piri à cet endroit sur la base des images de la caméra de surveillance, des données GPS, des données de la plaque d’immatriculation, des photographies et d’autres informations.

Les enquêteurs de la police de l’État du Vermont ont obtenu et exécuté des mandats de perquisition dans les maisons de Piri dans le Vermont et le Connecticut, où il a exercé sa profession médicale avant de déménager en Floride. CT Insider a rapporté que ces recherches ont conduit les enquêteurs à saisir une arme de poing de 9 mm, le même calibre utilisé pour tirer sur Fonseca-Rivera. Cependant, le canon et la glissière de l’arme à feu, qui sont nécessaires pour effectuer une analyse balistique appropriée, auraient été portés disparus.

De plus, Piri aurait déclaré aux enquêteurs qu’il était devenu de plus en plus frustré dans les heures qui ont précédé la fusillade, en commençant par les travaux d’entretien de sa maison du Vermont dépassant le budget et l’amenant à être en retard pour un spectacle à Foxwoods plus tard dans la soirée, a rapporté CT Insider. .

Alors qu’il retournait au Connecticut, Piri se serait retrouvé coincé dans la circulation avant de se perdre. Il a ensuite déclaré qu’il avait essayé de faire laver sa voiture, mais que la machine du lave-auto ne pouvait pas lire sa carte de crédit.

Il aurait décrit l’expérience aux enquêteurs comme une « journée de merde qu’il vivait », selon l’affidavit.

Piri a été arrêté le 16 décembre par des députés du département du shérif du comté de Collier à Naples, en Floride, et extradé vers le Vermont la semaine dernière.

Au cours des débats de lundi, l’avocat de Piri, Adam Hescock, a déclaré qu’il avait conclu un accord avec les procureurs pour fixer la caution de Piri à 250 000 $, à condition que Piri remette sa vaste collection d’armes à feu et rende son passeport. Il sera également contraint de respecter un couvre-feu à son domicile de Floride.

Hescock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law&Crime.

[image via WCAX screengrab]

