Le Dr Lonnie Smith, organiste soul-jazz universellement vénéré, décède à 79 ans

Le Dr Lonnie Smith, l’organiste américain de soul jazz très décoré, est décédé à l’âge de 79 ans. Selon un communiqué de presse publié par son label Blue Note Records, il est décédé à son domicile de Fort Lauderdale, en Floride, en septembre. 28 de la fibrose pulmonaire maladie pulmonaire.

Rendant hommage au regretté organiste, dont la musique a été échantillonnée par A Tribe Called Quest et le Wu-Tang Clan, le président de Blue Note, Don Was, a déclaré : « Doc était un génie musical qui possédait un groove funky profond et un esprit tordu et enjoué. Sa maîtrise des timons n’avait d’égale que la chaleur de son cœur. C’était un gars magnifique et nous tous, chez Blue Note Records, l’aimions beaucoup. »

Né dans la ville de Lackawanna, New York, Smith est devenu célèbre dans les années 1960 en tant que pionnier – avec le saxophoniste Lou Donaldson et son collègue organiste Jimmy Smith – du soul jazz, un style de jazz adapté aux juke-box, imprégné de blues et de musique gospel. Brevetant une approche particulièrement émouvante, la marque de fabrique de Smith était des léchages d’orgue gras sur un groove funky et dansant.

Smith était un débutant tardif à l’orgue. Son premier instrument de musique était la trompette, qu’il a appris à jouer à l’oreille à l’école, puis plus tard, à l’adolescence, il s’est essayé au chant, contribuant aux harmonies vocales dans le cadre d’un groupe de doo-wop appelé les Teen Kings. Mais alors, au début de la vingtaine, il est tombé sur un orgue Hammond dans un magasin de musique appartenant à un homme appelé Art Kubera et cela a changé sa vie.

Jouer de l’instrument pour la première fois a apporté une révélation, comme il l’a dit www.jazzadfunkandsoul.com en 2018 : « Tu sais quand tu ouvres une Bible, et tu vois qu’ils ont parfois une photo avec les rayons qui viennent du ciel ? C’était comme ça pour moi. J’étais assis à l’orgue et puis tout m’a frappé, et j’ai pu entendre les voix et tout.

Après cela, Smith est retourné au magasin tous les jours pour jouer de l’orgue ; finalement, le propriétaire du magasin, qui était sympathique au jeune musicien et impressionné par sa diligence, a dit à Smith qu’il pouvait emporter l’orgue chez lui et le garder.

En quelques années à peine, Smith est devenu un virtuose de Hammond ; à tel point qu’il a acquis une notoriété pour jouer de l’orgue avec sa langue dans le cadre du Sammy Bryant Orchestra au milieu des années 60. Sa grande rupture est venue un peu plus tard, après avoir rejoint le guitariste Georges Bensonen 1967. Le label de Benson à l’époque, Columbia, a permis à Smith de graver son premier LP, Finger Lickin’ Good, pour eux, mais ce n’est qu’en 1969 que l’organiste a commencé à avoir un impact plus profond auprès du public américain qui achetait des disques.

À l’époque, il jouait avec le saxophoniste alto Lou Donaldson qui avait signé avec le label de jazz emblématique Blue Note. Donaldson a persuadé les propriétaires du label d’ajouter l’organiste à leur liste et il a immédiatement remboursé leur foi en goûtant au succès des charts ; il a placé trois LP dans le palmarès des albums Billboard R&B, le plus réussi étant un enregistrement live, Move Your Hand des années 1970.

Les années 1970 ont vu Smith étendre son son; L’album Mama Wailer de 1971, unique pour le label Kudu du producteur Creed Taylor, l’a trouvé jouant dans un plus grand ensemble tandis qu’une série d’albums aventureux qu’il a enregistrés pour le Groove Merchant (incarné par Afrodisiac de 1975) offrait une version grand écran du jazz-funk avec teintes disco.

Les sorties de LP de Smith se sont taries dans les années 1980, mais au cours de la décennie suivante, il a commencé à faire son retour en servant des hommages musicaux bien accueillis à Jean Coltrane et Jimi Hendrix. Après un passage au label Palmetto au début des années 2000, Smith a sorti deux albums sur son propre label Pilgrimage, mais en 2016, il a rejoint Blue Note pour l’album Evolution. Il était ravi de retrouver le label qui lui avait d’abord donné le succès. “C’était comme si je n’étais pas parti” il nous a dit en 2018. « C’est comme une famille. Même si je ne faisais pas un autre disque avec eux, je serais toujours estampillé en tant qu’artiste Blue Note, donc je me sens comme chez moi.

Smith a sorti trois albums pour Blue Note ; son offre finale, 2021’s Breathe, comportait un caméo notable de Iggy Pop, qui a invité sur deux morceaux, dont La prise géniale de Smith sur “Sunshine Superman” de Donovan.

Bien que Smith soit devenu un NEA Jazz Master en 2017 – le plus grand honneur américain pour les musiciens de jazz – il n’a jamais été dans la musique pour le prestige, la gloire ou l’argent. Lorsqu’on lui a demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de lui, il nous a dit en 2018 : « En tant que personne qui a quitté ce monde dans un meilleur endroit qu’il ne l’était quand il est arrivé ici. Il a ajouté : « La musique, c’est rendre les gens heureux. [It’s] un langage universel qui peut toucher les gens et rapprocher le monde.

