Le Dr Martin Luther King, Jr. arrive à Fortnite

Non, vous n’avez pas du tout mal lu ce titre. Oui, la simulation devient un peu folle. Fortnite est vraiment en partenariat avec TIME pour amener le Dr Martin Luther King Jr. dans le jeu. C’est, euh, assez sauvage pour dire le moins.

Ils appellent l’événement une « Marche dans le temps », selon un article de blog de Playstation. Les joueurs pourront se lancer dans un «voyage immersif» dans le temps pour assister au discours «I Have a Dream» du Dr King à Washington DC vers 1963.

Célébrez l’héritage du Dr Martin Luther King, Jr. dans March Through Time, une nouvelle expérience dans Fortnite Creative : https://t.co/gZoORggsBI pic.twitter.com/oU17BoJW6c – PlayStation (@PlayStation) 26 août 2021

Cela semble, euh, assez sauvage pour dire le moins. Je ne suis pas sûr que quelqu’un ait vu cela venir de Fortnite. Jamais, vraiment. Et j’ai des questions.

Le premier est, excusez-moi?

C’est… c’est une chose réelle…

C’est bizarre, mec. Mais ce n’est pas la pire chose au monde. Cela pourrait légitimement enseigner le Dr King à une population plus jeune, ce qui est toujours une bonne chose. Et les gens peuvent écouter l’intégralité du discours, ce que nous devons tous faire aussi souvent que possible.

Mais ce ne sera bien que si cela enseigne toute la portée de ce que croyait le Dr King. Ses messages de non-violence ont été déformés et blanchis au fil des ans. Il y a tellement de choses que nous nous trompons encore à son sujet aujourd’hui.

J’ai, euh, le fort sentiment que ce ne sera pas ce qui se passe ici. Mais on verra.