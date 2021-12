Le Dr Oz annonce officiellement qu’il se présente aux élections

L’animateur de télévision, le Dr Mehmet Oz, a annoncé son intention de briguer le siège du Sénat américain représentant la Pennsylvanie, qui sera ouvert alors que le sénateur républicain Pat Toomey envisage de prendre sa retraite. Oz, 61 ans, a fait cette annonce dans un essai pour The Washington Examiner, insistant sur le fait que sa formation médicale m’a « mis en position de prendre des décisions difficiles pour aider les personnes dans le besoin et lutter pour responsabiliser mes téléspectateurs ». Oz n’a aucune expérience politique antérieure, bien qu’il ait été membre du Conseil du président Donald Trump sur le sport, la forme physique et la nutrition.

Dans son essai, Oz a dénoncé « les politiques mandatées par le gouvernement qui ont causé des souffrances inutiles » pendant la pandémie de coronavirus, affirmant que le public était « parrainé et trompé au lieu d’être habilité ». Il pense également que l’Amérique n’était pas le « leader mondial sur la façon de vaincre la pandémie » qu’elle aurait dû être, bien qu’il ait félicité l’opération Warp Speed ​​de Trump pour la recherche sur les vaccins. Oz a également déclaré que les Américains « ne peuvent même plus dire ce que nous voyons », qualifiant cela de « sentiment suffocant ».

« Les médecins sont formés pour dire les choses telles qu’elles sont parce que vous méritez d’entendre nos meilleurs conseils et de prendre vos propres décisions », a écrit Oz. « C’est pourquoi j’ai combattu l’establishment toute ma carrière. Dans cette urgence, nous avions besoin de dirigeants capables et prêts à agir. Nous n’avons pas compris cela. Parfois, dans les urgences médicales, nous devrons opérer avec une action rapide et décisive. Parfois, nous pouvons utiliser des médicaments moins invasifs pour corriger le tir. Parfois, nous utiliserons la santé préventive pour empêcher même l’apparition de problèmes. Nous devons également utiliser tous nos outils et tactiques pour faire le travail dans la société. «

À la fin de son essai, Oz a écrit que « nous » devons « affronter » les responsables qui veulent « changer l’âme même de l’Amérique et la réimaginer avec leur idéologie toxique ». Il a affirmé que les États-Unis avaient « tâtonné le bâton ». Il se présente au Sénat pour « vous donner les moyens de contrôler votre destin, de revigorer notre grande nation et de raviver l’étincelle divine que nous devrions toujours voir les uns dans les autres », a-t-il écrit. Notamment, l’essai ne comprend aucune mention de la Pennsylvanie.

Les rumeurs selon lesquelles Oz prévoyait de jeter son chapeau dans la course ont commencé plus tôt cette semaine après que l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a taquiné une « énorme annonce » d’Oz lors de sa comparution de mardi soir, rapporte le Philadelphia Inquirer. Oz a déjà embauché des assistants de campagne et contacté des dirigeants politiques républicains en Pennsylvanie, ont déclaré des sources à l’Inquirer. Oz a vécu dans le New Jersey, mais n’est passé que récemment à voter dans le comté de Montgomery en décembre 2020. Les beaux-parents du diplômé de l’Université de Pennsylvanie vivent à Bryn Athyn.

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mis à jour.