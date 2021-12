Le Dr Oz annonce officiellement sa candidature au Sénat de l’Autorité palestinienne

Mardi, le Dr Mehmet Oz, chirurgien cardiothoracique et personnalité de renom de la télévision médicale, a annoncé que sa candidature au siège du Sénat était vacante par le titulaire de deux mandats Pat Toomey (R-Pa.)

L’appelant quotidien rapporte :

« La Pennsylvanie a besoin d’un conservateur qui mettra l’Amérique en premier, celui qui peut rallumer notre étincelle divine, se battre courageusement pour la liberté et la dire telle qu’elle est », a déclaré Oz dans une vidéo publiée sur Twitter. La campagne marque la première incursion d’Oz dans la politique électorale, mais il a précédemment siégé au Conseil présidentiel sur les sports, la forme physique et la nutrition.

Oz a cité la mauvaise gestion fédérale de la pandémie de COVID-19 comme un élément clé de sa décision de se présenter aux élections.

« COVID nous a montré que notre système est en panne », a-t-il déclaré. « Nous avons perdu trop de vies, trop d’emplois et trop d’opportunités parce que Washington s’est trompé. Ils ont pris notre liberté sans nous rendre plus sûrs et ont essayé de tuer notre esprit et notre dignité.