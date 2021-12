Le Dr Oz critique les co-animateurs de « The View », Oprah Winfrey, dans une prétendue fuite audio d’un événement de campagne privée

Le Dr Oz n’est pas trop secoué par les remarques cinglantes des hôtes de The View. Selon l’audio enregistré lors d’un de ses récents événements, qui a été obtenu par Radar Online, la personnalité de la télévision a rejeté les commentaires faits sur sa récente aventure politique en disant qu’il pensait que les animateurs de jour lui donnaient du fil à retordre parce qu’il est républicain.

Le Dr Oz est devenu politique et a lancé une campagne pour le Sénat, à laquelle le panel d’hôtes comprenant Joy Behar, Whoopi Goldberg, Sunny Hostin et Sara Haines, a abordé avec un certain dédain. « C’est une aspiration politique qu’il a qui doit être contrôlée », a déclaré Behar. « Mehmet, s’il te plaît, reviens. » Elle a également mentionné qu’elle était « allée chez lui pour le dîner » auparavant et qu’ils étaient en fait de bons amis.

« Quelqu’un que nous connaissons avait un problème médical, j’ai décroché le téléphone, je lui ai demandé ‘Que devons-nous faire ?’ Il vous a dit exactement qui appeler. C’est très, très, personnellement, une poupée », se souvient-elle.

Goldberg, de son côté, a sauté sur Oz en disant que son amitié ne se traduisait pas par un vote. Le groupe l’a ensuite critiqué pour avoir suggéré des remèdes non prouvés et minimisé la gravité de COVID-19. « Écoutez, soit vous comprenez qu’il s’agit de la santé des autres », a-t-elle déclaré. « Les enfants qui retournent à l’école méritent d’être en sécurité et si vous, en tant que médecin et médecin, ne pouvez pas voir cela, alors vous n’êtes pas quelqu’un pour qui je veux voter. Peu importe à quel point je vous aime! »

Le Dr Oz a répondu aux commentaires lors de son événement en disant : « Je ne me réveille pas le matin et je déteste les démocrates. Cela ne devrait motiver personne. L’ancien animateur de télévision de jour, qui a visité The View en tant qu’invité à plusieurs reprises, a également reconnu son amitié avec les hôtes. « Je me suis trompé sur The View… J’ai fait cette émission des milliers de fois. Ces gens me connaissent bien, ils sont allés chez moi, je les ai aidés, ils m’ont aidé à revenir. »

Il ajoute : « Ils étaient tellement en colère et tellement choqués que j’étais républicain qu’ils ne pouvaient pas se retenir. » Le Dr Oz aurait su que sa candidature au Sénat serait un problème polarisant parmi ses amis et a apparemment dit à Oprah de rester en dehors des discussions politiques. « J’ai parlé à Oprah, c’est une amie. Et nous avons des amis avec des perspectives différentes. Et nous devrions le faire ! Vous ne voulez pas simplement être dans une bulle avec des gens qui pensent exactement comme vous. C’est assez ennuyeux », a déclaré Oz. « Je lui ai demandé de rester à l’extérieur. ‘Ne me soutenez pas parce que, si vous vous impliquez de quelque façon que ce soit, vous serez blessé. Et je ne veux pas que mes amis soient blessés' », se souvient-il.