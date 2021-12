Le Dr Oz déchiré par l’adversaire de la course au Sénat, je le « démolirai »

Dr Mehmet Oz sera de retour à l’antenne pour animer son émission de télévision bien plus tôt qu’il ne le souhaiterait… ainsi dit l’un de ses adversaires, qui a quelques mots de combat pour le animateur de talk-show devenu politicien.

Everett Stern — Le PDG d’une agence de renseignement privée et l’un d’au moins 7 autres candidats républicains en lice pour l’un des sièges du Sénat américain de Pennsylvanie — est convaincu qu’il essuiera le parquet avec le bon doc une fois qu’ils auront entamé la campagne électorale.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Parler des ordures comme s’il l’était Jacques Paul, Stern prédit qu’Oz ne tiendra pas 5 minutes sur une scène de débat avant d’être obligé d’agiter le drapeau blanc. Il dit qu’Oz ne sera pas en mesure de lire un prompteur comme il le fait depuis des années à la télévision et qu’il n’est tout simplement pas prêt à résoudre les problèmes politiques.

Stern reconnaît cependant que le soutien de l’aile Trump du parti républicain est à gagner … et le Dr Oz pourrait faire appel à ces électeurs.

Il convient de noter qu’Oz a accueilli l’ancien président dans son émission télévisée en 2016, et Oz a ensuite été nommé membre d’un conseil consultatif de la Maison Blanche sur le sport et la nutrition.

Lire du contenu vidéo

TMZ a cassé l’histoire … « The Dr. Oz Show » sera bientôt arraché de l’air sur tous les marchés de Pennsylvanie et quelques autres – y compris New York City – dans le but de garantir que tous les autres candidats obtiennent le même temps d’antenne.

Stern suggère qu’Oz sera hors de la politique et de retour à la télévision bien avant les élections de novembre prochain.