Le Dr Oz dit que Fauci devrait être « tenu pour responsable », suggère qu’il démissionne après avoir « induit en erreur » les Américains sur COVID

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Dr Mehmet Oz, personnalité de la télévision et professionnel de la santé, demande que le Dr Anthony Fauci soit « tenu pour responsable », suggérant qu’il devrait démissionner car les Américains ont perdu « la foi et la confiance » en son service.

Oz, qui a annoncé le mois dernier qu’il se joignait à la course au Sénat américain en Pennsylvanie, a visé Fauci dans une déclaration au New York Post.

Le Dr Mehmet Oz, professeur de chirurgie, Columbia University prend la parole sur scène lors du sommet annuel Concordia 2021 le 21 septembre 2021 à New York. (Leigh Vogel/. pour le Sommet de Concordia)

DR. LES ANCIENNES POSITIONS DE CONTRLE DES ARMES À FEU D’OZ LEVENT LES SOURCILS, MAIS IL DIT QU’IL SOUTIENT FORTEMENT LE DEUXIÈME AMENDEMENT

« Le Dr Anthony Fauci a perdu la foi et la confiance du peuple américain », a déclaré Oz. « Il est temps qu’un nouveau visage parle au peuple américain, un visage plus digne de confiance. »

Le Dr Anthony Fauci témoigne devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites au sujet de la réponse en cours à la pandémie de COVID-19 dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Capitol Hill le 4 novembre 2021 à Washington, DC (Chip Somodevilla/ .)

Oz a également déclaré qu’il pensait que Fauci « devrait être tenu responsable d’avoir induit en erreur, volontairement ou non, le public américain et le Congrès des États-Unis » sur des questions relatives à la pandémie de COVID-19.

Fauci, qui dirige l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part du peuple américain après avoir changé de position et s’être contredit sur un certain nombre de directives, y compris l’utilisation de masques faciaux et la menace de COVID-19 en Amérique.

Le Dr Anthony Fauci s’exprime aux côtés du président américain Joe Biden alors qu’il prononce une allocution sur la variante Omicron COVID-19 à la suite d’une réunion de l’équipe d’intervention COVID-19 à la Maison Blanche le 29 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo par Anna Moneymaker/.)

Plus tôt cette année, le représentant Warren Davidson, R-Ohio, a proposé la loi « LIRED » (Fauci Incompetence Requires Early Dismissal) à la lumière de ses messages mitigés.

« Le Dr Fauci est en désaccord avec le CDC », a déclaré Davidson en mai. « Il a fait passer à plusieurs reprises la science politique avant la science sur le COVID-19. »

Bryn McCarthy de Fox News a contribué à cet article.