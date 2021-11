Le Dr Oz envisagerait de se présenter aux élections

Le Dr Mehmet Oz pose peut-être son stéthoscope pour avoir la chance d’entrer dans l’arène politique. La personnalité de la télévision et chirurgien cardiothoracique envisagerait une candidature au Sénat américain. Des sources ont déclaré à TMZ qu’Oz – qui est originaire de Cleveland, Ohio mais a fréquenté la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie et a été professeur au département de chirurgie de l’Université Columbia depuis 2001 – envisage « sérieusement » de lancer une offre pour l’open Siège du Sénat américain en Pennsylvanie.

Le siège du Sénat de Pennsylvanie en question est actuellement détenu par le sénateur républicain Pat Toomey. Toomey siège au Sénat depuis 2011, mais ne se présentera pas pour une réélection. Ceux qui briguent actuellement le siège incluent Sean Parnell, un vétéran décoré de l’armée qui est considéré comme le principal candidat républicain, ainsi que le lieutenant-gouverneur John Fetterman, un candidat démocrate. Oz espère ajouter son nom au mélange, les sources de TMZ affirmant que le médecin de la télévision est « assez sérieux » à propos d’une course politique et qu’il « explore actuellement ce qu’un effort de cette nature nécessiterait pour lancer une campagne ». Alors que les choses en sont encore au début du processus de planification, les sources ont confirmé qu’Oz entrerait dans la course au Sénat en tant que républicain.

Le rapport de TMZ a été soutenu par un rapport du Washington Free Beacon, qui a rapporté mardi qu’Oz « a commencé à embaucher du personnel et à contacter des alliés potentiels ». Citant « des républicains influents qui connaissent ses plans », le média a affirmé qu’il n’était toujours pas clair quand Oz « prévoyait une annonce officielle ».

Cependant, selon un représentant de The Dr. Oz Show, ces sources peuvent être erronées. Un représentant de l’émission a déclaré à PEOPLE qu’Oz « n’a aucune annonce pour le moment » concernant une éventuelle candidature à un poste et qu’il est plutôt « actuellement concentré » sur son émission. Dans un communiqué, le représentant a déclaré : « Depuis l’année dernière, le Dr Oz a vécu et voté en Pennsylvanie où il a fréquenté l’école et a des liens familiaux profonds », a déclaré le porte-parole. « Le Dr Oz a reçu des encouragements pour se présenter au Sénat américain, mais se concentre actuellement sur notre émission et n’a aucune annonce pour le moment. » Oz lui-même n’a pas abordé publiquement les rumeurs.

Oz, bien sûr, est surtout connu pour son talk-show de jour The Dr. Oz Show. La série a été reprise pour une 13e et 14e saison l’année dernière, ce qui signifie qu’il est confirmé qu’elle durera au moins la saison télévisée 2022-2023.