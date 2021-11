Le Dr Oz explore sérieusement la course au Sénat américain en Pennsylvanie

Dr Oz pourrait raccrocher son stéthoscope de télévision et prendre un siège à Capitol Hill – le légendaire animateur de talk-show de jour réfléchit à une candidature au Sénat américain … a confirmé TMZ.

Des sources connectées à DO nous le disent… alors qu’il est encore tôt et que rien n’est encore officiel, le Doc envisage en effet sérieusement de se lancer dans la course pour les mi-sessions de l’année prochaine – et il a son état d’origine de Pennsylvanie en ligne de mire .

BTW, ce ne sont pas seulement des réflexions politiques fantaisistes … on nous dit qu’Oz est assez sérieux à ce sujet et explore ce qu’un effort de cette nature nécessiterait pour lancer une campagne. On nous dit que s’il se présente, il le fera en tant que républicain.

Cela ressemble certainement à quelque chose qui pourrait devenir une réalité, qui, si c’était le cas… cela bouleverserait sérieusement les élections au Sénat américain en novembre prochain, en particulier en PA.

Les deux titulaires actuels au service de l’État Keystone en ce moment – républicain Patrick Toomey et démocrate Robert Casey Jr. … dont le premier ne se représentera pas, et dont le siège est à gagner.

Il y a déjà un certain nombre de candidats annoncés pour le GOP qui ont jeté leur chapeau dans le ring – et bien sûr, il y a aussi plusieurs prétendants Dem qui sont là pour le gagner.

SI le Dr Oz entre dans la mêlée … cela ajouterait au champ déjà emballé – mais étant donné qu’il serait de loin le plus célèbre (et peut-être le plus apprécié), il aurait une chance de gagner. D’un autre côté, si Oz se lançait en politique… il ne fait aucun doute que son émission prendrait fin.

Un ‘Dr. Le représentant d’Oz nous dit… ouais, il a des liens profonds en Pennsylvanie. Cependant, « le Dr Oz a reçu des encouragements pour se présenter au Sénat américain, mais se concentre actuellement sur notre émission et n’a aucune annonce pour le moment. »