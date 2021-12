Le Dr Oz qualifie les politiques d’ouverture des frontières de Biden de « catastrophiques »

Le candidat au Sénat de Pennsylvanie, le Dr Mehmet Oz, a critiqué jeudi la politique d’immigration « désastreuse » du président Biden sur « Hannity », affirmant que « chaque État est vraiment un État frontalier ».

DR. OZ : Les gens ici sont déjà préoccupés par les problèmes d’immigration parce que je sais qu’ils utilisent les services sociaux, et cela parle également de l’alliance rompue entre les Américains et le gouvernement. Nous respectons la loi, nous payons nos impôts. Le gouvernement sécurise notre frontière. Où [there is] frontière poreuse, non seulement nous accueillons des immigrants illégaux, mais nous soutenons les cartels qui font de la traite des êtres humains et ils font traverser la frontière aux opiacés, comme nous l’avons entendu deux invités précédents ce soir. Donc, chaque État est vraiment un État frontalier, comme je l’ai tweeté, et je pense que ces vols en milieu de nuit à l’aéroport de Wilkes-Barre Scranton sont vraiment un problème. Ce n’est pas si ICE ou Health and Human Services est responsable des vols. C’est la réalité que ces personnes deviennent la responsabilité de chaque communauté locale, chaque gouvernement local – et les Pennsylvaniens méritent des réponses.

…

La première chose, quand vous entrez dans une salle d’opération en tant que chirurgien, c’est ce que je fais… vous éclairez la plaie. Vous voulez pouvoir tout voir. L’administration Biden fait le contraire. Obscurcir, obscurcir la vue, assombrir la pièce, et ils cachent les ramifications dangereuses de cette politique frontalière ratée. Si nous avions une incidence de 18% de COVID l’été dernier parmi les immigrants illégaux, imaginez ce que c’est aujourd’hui. Et pensez aux statistiques sur la criminalité et la drogue qui montent en flèche dans des endroits comme Philadelphie avec des taux d’homicides plus élevés que jamais auparavant – point final… Encore plus que les guerres du crack des années 1990. Cela est en grande partie lié à la frustration générale parce que vous ne savez pas qui est qui.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS