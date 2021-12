Le Dr Oz se fait retirer des ondes dans certaines grandes villes en raison de la course au Sénat

Dr Mehmet Oz ne peut pas avoir son gâteau du Sénat et le manger aussi – sa décision de se présenter aux élections signifie que ses fans de télévision dans plusieurs grandes villes ne verront pas son émission pendant au moins les 11 prochains mois, potentiellement … et peut-être de façon permanente.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent que « The Dr. Oz Show » sera bientôt retiré des ondes sur tous les marchés de Pennsylvanie, y compris Philadelphie, Pittsburgh et la capitale Harrisburg. Mais attendez… il y a d’autres mauvaises nouvelles pour les fans d’Oz.

Les villes voisines de la Pennsylvanie suppriment également son émission, et cela comprend le marché de la télévision n ° 1 de New York et au moins une ville du Midwest. La question, bien sûr, est l’équité envers tous les autres candidats. La raison… les gens en Pennsylvanie peuvent aller chercher Fox à New York.

Lire du contenu vidéo

Une source de la FOX nous dit que… tout cela concerne la doctrine du temps égal de la FCC. Bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure cela est appliqué ces jours-ci, on nous dit que les dirigeants sont soucieux de fournir à chaque candidat le même temps d’antenne.

N’oubliez pas que le talk-show d’Oz dure une heure par jour et qu’il y a actuellement 7 autres candidats républicains et 7 démocrates en lice pour Sen. Pat Toomeysiège au Sénat. Vous obtenez le problème potentiel. … c’est juste pas assez de temps dans la journée.

Comme partout ailleurs en Amérique… L’émission d’Oz sera diffusée, mais avec des hôtes invités pendant qu’il est occupé à la campagne électorale. On ne sait pas encore qui siège, mais on nous dit qu’ils ne seront pas médecins.

On nous dit qu’il a enregistré des émissions jusqu’en décembre, alors obtenez vos derniers coups de langue … au moins jusqu’à ce que les élections soient décidées en novembre.