Le Dr Peter Hotez lance un nouveau vaccin COVID et donne une chance aux pays en développement

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Dr. Pierre Hotez dit que la clé pour maîtriser la pandémie de COVID est de réduire l’augmentation des variantes dans les pays en développement … et son nouveau vaccin pourrait être exactement ce que les médecins du monde entier ont commandé.

Le célèbre expert en vaccins nous a rejoint vendredi sur « TMZ Live » pour nous parler de ce qui pourrait être une percée révolutionnaire – son vaccin low-tech et peu coûteux, surnommé Corbevax.

Hotez, qui est le codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, dit que les variantes Delta et Omicron ont germé à partir de populations non vaccinées en Inde et en Afrique … et il dit qu’il y en aura plus à venir si les gens des pays en développement n’obtiennent pas le tir. C’est là que son vaccin entre en jeu.

Corbevax n’est PAS un vaccin à ARNm et utilise en fait un processus plus ancien que lui et son équipe ont commencé à développer il y a une décennie. Il a déjà été autorisé en Inde, au Bangladesh et en Indonésie — et parce que c’est plus abordable, il dit qu’ils ont produit plus de 300 millions de doses !!!

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une pandémie mondiale, et le Dr Hotez nous a expliqué pourquoi il espérait que Corbevax puisse jouer un rôle clé … au niveau mondial.