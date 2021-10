Le Dr Phil poursuivi pour agression sexuelle présumée au centre de l’Utah

Une femme qui prétend avoir été agressée sexuellement dans un ranch de l’Utah poursuit Phil McGraw et ViacomCBS pour négligence, affirmant que le célèbre médecin de la télévision a recommandé qu’elle soit soignée dans l’établissement le jour où elle est apparue dans son émission.

Dans une action en justice déposée cette semaine devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Hannah Archuleta demande des dommages-intérêts non spécifiés pour le préjudice qu’elle aurait subi dans l’Utah après une comparution avec ses parents sur le «Dr. Phil » en octobre 2019, alors qu’elle avait 17 ans. L’émission est produite sur le terrain de Paramount Pictures à Hollywood.

Selon le procès, McGraw et les membres du personnel de son émission auraient fait pression sur la famille pour qu’elle envoie immédiatement Archuleta au Turn-About Ranch à Escalante, dans l’Utah, pour se faire soigner. La plainte indique qu’elle souffrait de pensées suicidaires lorsque sa famille a demandé l’aide de McGraw, que le procès note n’est pas autorisé à pratiquer la psychologie (il est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique).

« Dr. Phil a déclaré que « Hannah doit aller au ranch pour avoir une chance d’avoir une bonne vie » » et que l’affaire était suffisamment sérieuse pour que son émission « « l’aide maintenant et aujourd’hui » », indique le procès. Le personnel de l’émission a promis que McGraw « était personnellement investi » dans la famille Archuleta et qu’il continuerait à les aider, selon la plainte.

Le jour de l’enregistrement, le personnel de l’émission aurait organisé un service médical pour transporter Hannah Archuleta de la scène sonore Paramount sur Melrose Avenue à l’aéroport pour le voyage au ranch rural de bétail, qui est présenté sur son site Web comme un endroit où des troubles les adolescents peuvent reprendre leur vie en main grâce à un travail acharné et à une thérapie. Au Turn-About Ranch, les adolescents peuvent apprendre « le leadership, le travail d’équipe, la responsabilité et la responsabilité .. dans un environnement réel », indique son site Web.

Le procès, géré par la célèbre avocate des victimes Gloria Allred, a déclaré que le « Dr. Phil » s’est porté volontaire pour « payer les dépenses pour tout, y compris la location de voiture et les billets d’avion, les repas et l’hébergement pour Hannah ».

En quelques semaines, Archuleta aurait été tripoté deux fois par un membre du personnel masculin anonyme du ranch, selon le procès.

Archuleta a écrit des lettres à sa famille dans le Colorado, cherchant de l’aide. Son père, Tony, s’est rendu dans l’Utah, l’a retirée du programme et a déposé un rapport auprès du bureau du shérif local, selon le procès. Un représentant du bureau du shérif du comté de Garfield a confirmé le rapport de décembre 2019.

Hannah Archuleta déclare en outre que le « Dr. L’émission Phil n’a pas informé sa famille d’incidents qui se seraient produits au ranch, y compris le meurtre en 2016 d’un conseiller de camp par un adolescent en difficulté.

« Hannah et ses parents se sont tournés vers le Dr Phil et les accusés parce que les accusés se sont présentés comme qualifiés et capables d’aider les personnes en détresse », a déclaré le procès, qui demande un procès devant jury.

ViacomCBS a refusé de commenter.

Un porte-parole de McGraw, Jerry Sharell, a déclaré dans un communiqué : « Après l’apparition d’Hannah Archuleta dans ‘Dr. Phil’ en 2019, ses parents ont choisi de se faire soigner au Turn-About Ranch. Aucun des accusés dans cette affaire n’avait quoi que ce soit à voir avec son programme dans cet établissement, comme le montrent les documents signés par les Archuletas. Nous comprenons qu’elle a par la suite poursuivi Turn-About Ranch, mais cette affaire a été rejetée et récemment classée. Cette affaire sera vigoureusement contestée.

Les documents judiciaires décrivaient le bouleversement émotionnel de la famille immédiatement après l’enregistrement du 22 octobre 2019 du «Dr. Segment « Phil »: Tony Archuleta aurait été encouragé à signer des documents pour qu’Hannah soit emmenée. La mère d’Hannah, Heather Archuleta, qui souffrait d’une maladie en phase terminale, a également subi une crise de panique dans les coulisses.

Le procès a suggéré que McGraw, la société de production qu’il a co-fondée, Stage 29 Productions, ou un autre associé aurait pu avoir un arrangement financier avec Turn-About Ranch, mais il n’a pas précisé. « Sur les informations et les croyances, un ou plusieurs accusés reçoivent une forme de considération pour avoir recommandé et envoyé les invités mineurs de l’émission au Turn-About Ranch », indique le procès.

Sharell a contesté l’allégation. « Il n’y a pas et n’a jamais eu de liens financiers avec Turn-About Ranch », a déclaré Sharell dans un communiqué.

La poursuite allègue également que le «Dr. Le personnel de l’émission Phil » en octobre 2019 a proposé d’aider à organiser des soins médicaux pour Heather Archuleta, décédée depuis. Le costume a déclaré que le spectacle n’avait pas aidé à organiser les soins pour la mère.

Le procès d’Hannah Archuleta demande des dommages et intérêts pour « maladie physique, détresse émotionnelle, humiliation » ainsi que pour perte de salaire.

En plus de McGraw, son costume nomme Peteski Productions, Paramount Pictures Corp., Stage 29 Productions de la famille McGraw, CBS Broadcasting et ViacomCBS.

La famille Archuleta a poursuivi séparément Turn-About Ranch devant un tribunal de l’Utah cette semaine, alléguant des voies de fait, des coups et blessures, une embauche et une supervision négligentes et le fait d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. Les représentants du ranch n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En juillet, un ancien animateur de l’émission télévisée « The Doctors » a déposé une plainte contre ViacomCBS et Stage 29 Productions auprès de la Division des droits de l’homme de l’État de New York et de la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi. La plainte du Dr Ian Smith allègue une discrimination raciale, du harcèlement sexuel et des représailles lors de l’émission médicale, qui est produite par Jay McGraw, co-fondateur de Stage 29 Productions et fils de Phil McGraw.